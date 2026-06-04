Leite und Doekhi lassen sich Zeit

Die langjährigen Union-Abwehrchefs Diogo Leite und Danilho Doekhi lassen sich bei der Wahl ihres neuen Klubs Zeit. Sie sind beide ablösefrei, aber noch vereinslos und können in Ruhe verhandeln.

Im Winter war es für die langjährigen Union-Abwehrchefs Diogo Leite und Danilho Doekhi gar nicht schnell genug gehen können. Sie drängten mehrfach auf einen Abschied aus Köpenick, doch Sportchef Horst Heldt sprach ein Machtwort und sie mussten bleiben - auch auf Kosten der Transfereinnahmen.

Jetzt sind beide ablösefrei, aber noch vereinslos und lassen sich bei der Wahl ihres neuen Klubs Zeit. Der Grund: Während der WM besteht kein Druck. Leite und Doekhi können in Ruhe verhandeln und die für sie beste Option auswählen. Nach BILD-Informationen steht Leite vor einem Wechsel zu Lazio Rom.

Ein konkretes Angebot liegt bereits vor, der Portugiese nimmt sich aber noch Zeit für seine Entscheidung. Die Römer befinden sich aktuell in der Pole-Position. Der sich abzeichnende Abschied von Alessio Romagnoli zwingt Lazio dazu, auf der Innenverteidiger-Position zu handeln. Schon im Winter waren sie heiß auf den Portugiesen.

Der Ex-Klub von Miroslav Klose belegte in der vergangenen Saison Rang neun in der Serie A. Medienberichten zufolge soll Gennaro Gattuso neuer Trainer werden und Maurizio Sarri beerben. Sarri wiederum wird mit Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. Leite könnte die Trainerentscheidung noch abwarten. Auch Eintracht Frankfurt soll bei Leite noch im Rennen sein.

Auch Doekhi lässt sich mit seiner Entscheidung Zeit. Der Niederländer sucht eine neue Herausforderung in der Premier League. Leeds United und Aston Villa sollen den Innenverteidiger auf dem Zettel haben und bereits den Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben. Gerüchte, wonach Borussia Dortmund in den Poker eingestiegen sein soll, sind dagegen nach BILD-Informationen falsch.

Während Leite und Doekhi ihre Zukunft planen, nimmt Unions Defensive für die kommende Saison bereits konkrete Formen an. Mit Zeno Van den Bosch stößt im Sommer ein talentierter Innenverteidiger vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen zu den Eisernen.

Zudem kehrt Marvin Friedrich nach viereinhalb Jahren nach Köpenick zurück. Der Abwehrspieler kommt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach und hat bereits einen Vertrag bis 2028 unterschrieben





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