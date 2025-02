Lemokey L5 HE 8K: Schnell-Tastatur mit analogen Hall-Effekt-Tastern auf Kickstarter

Die Lemokey L5 HE 8K ist eine Schnell-Tastatur mit minimalen Reaktionszeiten und besonders fein einstellbaren, analogen Tasten, die auf Kickstarter in den Vorverkauf gebracht wird. Die Tastatur verfügt über viele technische Highlights wie Hall-Effekt-Taster, eine Scan- und Polling-Rate von 8.000 Hz und ein Aluminiumgehäuse mit RGB-Leuchtstreifen.

Lemokey L5 HE 8K , eine Schnell-Tastatur mit minimalen Reaktionszeiten und besonders fein einstellbaren, analogen Tasten, wird auf Kickstarter in den Vorverkauf gebracht. Das technische Highlight der L5 HE 8K sind die Hall-Effekt-Taster , die sich in Schritten von 0,01 Millimetern zwischen 0,5 und 3,35 Millimeter Hub einstellen lassen können. Normal können analoge Taster nur in 0,1-Millimeter-Schritten konfiguriert werden.

Mit einem initialen Widerstand von nur 25 Gramm sind die Taster zudem besonders leichtgängig. Als weitere Besonderheit bietet die L5 HE 8K eine Scan- und Polling-Rate von 8.000 Hz, die die Signalerfassung und -übertragung beschleunigen soll. Die Tastatur verfügt über ein Aluminiumgehäuse mit RGB-Leuchtstreifen an der Rückseite und bietet verschiedene Schichten Dämmung. Bei der L5 kann zudem zwischen Top- und Gasket-Mount gewählt werden, beide Optionen gehören zum Lieferumfang. Konfiguriert werden kann die Tastatur mit dem „Lemokey Launcher“ im Browser, der im Grunde der bekannte „Keychron Launcher“ mit anderem Logo ist. Dort können Taster und Tastatur programmiert und die Beleuchtung geändert werden. Software-seitig unterstützen die Taster Rapid Trigger und mehrfache Signalpunkte. Der Kickstarter-Vorverkauf dient als Marketinginstrument, um Interesse an der L5 HE 8K zu wecken. Das Finanzierungsziel von 9.655 Euro wurde zügig erreicht und die Auslieferung soll bereits ab Mitte Mai beginnen. Ein Exemplar der Tastatur im deutschen ISO-Layout mit großer Eingabetaste kostet auf der Kampagnenseite rund 220 Euro zuzüglich Zollabgaben. Lemokey bietet auch Zubehör wie Handballenauflagen, Staubschutz, zusätzliche Tastenkappen, einen Tragekoffer und eine Desk Mat an. Darüber hinaus werden Mäuse als Zubehör angeboten.





Lemokey L5 HE 8K Schnell-Tastatur Hall-Effekt-Taster Kickstarter Gaming Technologie

