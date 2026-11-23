Union Berlin verpflichtet die deutsche Torhüterin Lena Berger von Gotham FC. Die dreimalige Fußballerin des Jahres kommt ab Januar 2027 nach Köpenick und soll den Wiederaufstieg sichern.

Union Berlin hat die erfolgreiche deutsche Torhüterin Lena Berger als neue Verstärkung für die Frauenmannschaft verpflichtet. Die 36-jährige Schlussfrau kommt vom US-amerikanischen Erstligisten Gotham FC und wird ab dem 1. Januar 2027 das Trikot der Berlinerinnen tragen. Mit dieser Verpflichtung holt der Verein aus Köpenick eine der bekanntesten Akteurinnen in den deutschen Frauenfußball, die über eine umfangreiche internationale Karriere verfügt und nun die heimische Liga zurückerobern soll.

Der sportliche Hintergrund der Verpflichtung

Lena Berger kehrt damit nach vielen Jahren im Ausland in die Bundesliga zurück. Die gebürtige Göppingerin hat ihre Laufbahn bereits früh geprägt, wobei sie zu Beginn ihrer Karriere auch eine längere Zeit für Turbine Potsdam aktiv war. Seitdem hat sie sich weltweit einen Namen gemacht und gehört aktuell zu den gefragtesten Spielerinnen ihres Fachs. Ihre Erfahrung im internationalen Vergleich soll dem Verein helfen, die ambitionierten Ziele in der Frauenfußball-Abteilung zu erreichen.

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Die sportliche Situation bei Union Berlin ist derzeit von einer dynamischen Entwicklung geprägt. Im Jahr 2025 gelang der Auswahl von Trainerin Marie-Louise Eta erstmals der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Dieser Erfolg markierte einen wichtigen Meilenstein in der Historie der Frauenfußball-Abteilung des Vereins. Allerdings stecken die Berlinerinnen aktuell in einer kleinen sportlichen Krise und belegen mit Platz elf nur einen mittelmäßigen Rang in der Tabelle.

Vereinsinterne Positionen und Ambitionen

Lena Berger äußerte sich in einer offiziellen Erklärung sehr positiv über den Wechsel. Sie betonte, dass der Weg, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, bemerkenswert sei. Ihre eigene Absicht besteht darin, mit ihrer gesammelten Erfahrung dazu beizutragen, die ambitionierte Mannschaft weiter voranzubringen. Die Freude über die Rückkehr in die Bundesliga nach so vielen Jahren im Ausland ist bei der Torhüterin groß, was ihre Motivation für die kommende Zeit unterstreicht.

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Für die Verantwortlichen bei Union Berlin stellt die Verpflichtung von Berger einen weiteren entscheidenden Schritt in der strategischen Entwicklung dar. Die Spielerin bringt nicht nur technische Qualität mit, sondern auch den mentalen Rückhalt, der in der Bundesliga erforderlich ist. Die Management-Strategie zielt darauf ab, die Mannschaft zu stabilisieren und langfristig wieder in die oberen Tabellenspitzen vorzustoßen. Die Integration der erfahrenen Leistungsträgerin soll dabei als Katalysator für die jüngeren Spielerinnen wirken.

Internationale Erfolge und aktuelle Verpflichtungen

Die Karriere von Lena Berger ist mit einer Reihe von Titeln und persönlichen Auszeichnungen gespickt. Von 2019 bis 2024 war sie festes Mitglied beim englischen Spitzenklub FC Chelsea. In dieser Zeit gewann sie dort unter anderem vier Meisterschaften. Anschließend zog es sie in die USA, wo sie mit Gotham im Jahr 2025 den Titel in der Profiliga NWSL holte. Ihre Dominanz auf der Torlinie wurde durch die Auszeichnungen zur Deutschen Fußballerin des Jahres in den Jahren 2024 und 2025 gewürdigt.

Auf internationaler Ebene gehört Berger weiterhin zu den Leistungsträgerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris avancierte sie mit ihren spektakulären Paraden zur Heldin und hatte einen großen Anteil am Gewinn der Bronzemedaille. Auch bei der Europameisterschaft 2025 stand sie zuverlässig zwischen den Pfosten und sicherte die deutsche Vertretung in entscheidenden Momenten. Diese nationale Bedeutung unterstreicht die hohe Klasse der Spielerin.

Diese internationale Einsatzbereitschaft ist aktuell besonders relevant, da Berger für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung steht. Am 30. November findet das Spiel gegen Argentinien in La Plata statt. Vier Tage später, am 4. Dezember, steht in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ein weiteres wichtiges Match gegen Peru an. Die Verfügbarkeit der Torhüterin für diese beiden entscheidenden Begegnungen ist gegeben, was ihre aktuelle Form und Fitness im Kader der Nationalmannschaft bestätigt.