Lena Dürr und die Medaillenhoffnung beim Slalom der Frauen WM

Die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr geht am Samstag beim Slalom der Frauen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm an den Start und hat die Chance, die deutsche Medaillenbilanz aufzubessern. Die Konkurrenz ist jedoch groß und die 21-jährige Kroatin Zrinka Ljutic sowie die Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener sind ebenfalls Favoritinnen auf Edelmetall.

Lena Dürr hat am Samstag beim Slalom der Frauen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm die Chance, die deutsche Medaillenbilanz aufzubessern. Die Konkurrenz ist jedoch groß. Die 21-jährige Kroatin Zrinka Ljutic ist die Entdeckung des Slalom-Winters. Sie stand in diesem Winter bereits dreimal ganz oben auf dem Podium. Nimmt man den Slalom in Flachau aus, bei dem sie den zweiten Durchgang verpasste, hat Ljutic die letzten drei Slaloms vor der WM gewonnen.

In der Disziplinenwertung führt Ljutic trotz ihrer Siegesserie aber nicht. Den Platz an der Sonne belegt Camille Rast. Die Schweizerin landete in allen Slalom-Rennen in diesem Winter in der Top fünf. In Killington und Flachau gewann sie, in Gurgl stand sie als Dritte ebenfalls auf dem Podest. Bei ihrer zweiten WM will sie die erste Medaille. Auch Rasts Landsfrau Wendy Holdener rechnet sich Chancen auf Edelmetall aus. Sie ist die drittbeste Slalomfahrerin in diesem Winter, allerdings noch ohne Sieg. In Flachau, Kranjska Gora und Killington war sie als Zweite nah dran. Bei der WM-Premiere in Courchevel schied sie im zweiten Durchgang aus. Für Holdener spricht auch ihre Erfahrung. Die 31-Jährige fährt in Saalbach ihre vierten Weltmeisterschaften - und das sehr erfolgreich. WM-Silber in der Team-Kombination und mit der Mannschaft hat sie schon sicher. Jetzt soll es auch mit der Einzel-Medaille klappen. 2017 holte sie in St. Moritz WM-Silber im Slalom, zu was reicht es diesmal? Die Slalom-Weltmeisterin von 2021 kam in Courchevel vor zwei Jahren nicht über Platz 20 hinaus. Dürr will Wiedergutmachung und erste DSV-Medaille Auch Lena Dürr kennt das Gefühl einer WM-Medaille. In Courchevel gewann sie 2023 Bronze. Mit diesem Winter ist sie noch nicht ganz warm geworden, stand aber schon dreimal auf dem Treppchen. Im WM-Riesenslalom, eigentlich nicht ihre Top-Disziplin, wurde sie überraschend Neunte. 'Die Vorfreude ist groß', sagte Dürr nach ihrem gelungenen Auftritt beim Riesenslalom. Für die Athletin vom SV Germering geht es auch ein Stück weit um Wiedergutmachung. In der Team-Kombination patzte sie im Slalom und gab somit die von Emma Aicher in der Abfahrt herausgefahrene Podestchance leichtfertig her. Im Slalom am Samstag geht es für sie darum, ihre persönliche Bilanz und die des Deutschen Skiverbands (DSV) deutlich aufzubessern. Mikaela Shiffrin ist in diesem Winter aufgrund von Verletzungen noch kein Faktor. Die US-amerikanische Ausnahmefahrerin verzichtete aus mentalen Gründen auf einen Start im Riesenslalom. In dieser Disziplin hatte sie sich zu Saisonbeginn eine schwere Bauchmuskelverletzung zugezogen, die sie bis zu den Titelkämpfen im Salzburger Land außer Gefecht gesetzt hatte. Im Slalom will sie wieder starten und die nächste WM-Medaille holen. Es wäre neben den Goldmedaillen in Schladming 2013, Beaver Creek 2015, St. Moritz 2017 und Are 2019 sowie Bronze 2021 in Cortina d'Ampezzo und Silber in Courchevel vor zwei Jahren ihre siebte WM-Einzel-Medaille





