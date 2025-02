Lena Dürr verpasst bei der Ski-WM erneut eine Medaille

Die deutsche Skierin Lena Dürr konnte trotz angeschlagener Gesundheit bei der alpinen Ski-WM in Österreich keine Medaille im Slalom gewinnen. Sie belegte den achten Rang. Das bedeutet, dass der Deutsche Skiverband vor dem abschließenden Herren-Slalom weiter die erste alpine WM ohne Edelmetall seit 18 Jahren droht. Linus Straßer hat noch die Chance, die Nullnummer abzuwenden.

Lena Dürr , auch wenn sie gesundheitlich angeschlagen war, war eine der größten Hoffnungsträgerinnen des deutschen Teams beim Slalom . Ihre Vorbereitung verlief jedoch alles andere als optimal. Nach dem Riesentorlauf am Donnerstag war sie sehr müde und lag den ganzen Freitag im Bett. Sie wollte das aber nicht als Ausrede verwenden. Die Bedingungen waren „ganz, ganz speziell“, sagte die 33-Jährige. Im ersten Lauf kam sie mit der Kurssetzung nicht zurecht.

Der Rückstand auf die führende Rast betrug zur Halbzeit 1,93 Sekunden, was im zweiten Durchgang nicht mehr aufzuholen war. \Die Teamkolleginnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger waren bereits im ersten Lauf ausgeschieden. „Die Zielsetzung, die wir hatten, hier um die Medaillen zu fahren, haben wir verfehlt“, sagte DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier in einem vorläufigen WM-Resümee. Zumindest gilt das zum jetzigen Zeitpunkt. Linus Straßer kann die komplette Nullnummer im Slalom am Sonntag noch abwenden. Er braucht angesichts starker Konkurrenz aber einen Sahne-Tag, um das Podest zu erreichen. Gerade für Dürr sei es aber auch eine schwierige WM gewesen, meinte Maier. Die Slalom-Bronzemedaillengewinnerin von vor zwei Jahren stand - abgesehen vom Riesenslalom - immer im Fokus. Sowohl im Mannschaftswettbewerb zum Auftakt als auch in der Team-Kombination am Dienstag patzte sie dann aber. \Mikaela Shiffrin, die vor zweieinhalb Monaten in Killington gestürzt war und wegen einer Stichwunde im Bauchbereich operiert werden musste, verpasste im Slalom indes ihre insgesamt 16. WM-Medaille. Sie teilt sich die Spitze in dieser Statistik weiter mit der Deutschen Christl Cranz, die in den 1930er-Jahren dominierte. Wahre Ski-Festspiele erleben derweil die Schweizer. Schon zwölf Medaillen haben sie am Zwölferkogel gewonnen - darunter vier goldene





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ski Alpin Weltmeisterschaft Lena Dürr Medaille Österreich Slalom DSV

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lena Dürr verpasst Riesenslalom-Medaille, Brignone sichert sich GoldLena Dürr hat beim Riesenslalom der FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2023 knapp eine Medaille verpasst. Die Deutsche erreichte den neunten Platz, während Federica Brignone aus Italien das Gold gewann.

Weiterlesen »

Dürr verpasst bei der Team-Kombination beinahe eine Medaille bei der Ski-WMDer deutsche Skispringer Andreas Dürr verpasst bei der Team-Kombination der FIS Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm knapp eine Medaille. Trotz einer starken Abfahrt von Teamkollegin Aicher kostete Dürrs verpatzter Slalomlauf die Mannschaft den Traum vom Podium.

Weiterlesen »

Lena Dürr: Vom Dauerzweiten zur Gold-Lena?Lena Dürr ist eine der konstantesten Slalom-Spezialistinnen der Welt. Der Artikel beleuchtet ihre Karriere, Erfolge und die Möglichkeit, in Saalbach-Hinterglemm WM-Gold zu holen.

Weiterlesen »

Fiasko bei Ski-WM: Aufgebrachte Lena Dürr bricht in Tränen ausEs klappt wieder nicht mit einer deutschen WM-Medaille und dieses Mal ist es richtig bitter: Ausgerechnet Lena Dürr, die Top-Slalomfahrerin des DSV, patzt bei der Premiere der Kombination schwer. Im Ziel wirft sie vor Wut den Stock weg und fängt an zu weinen.

Weiterlesen »

Lena Dürr ist die Medaillen-Hoffnung für Deutschland bei der Ski-WMLena Dürr steht im Slalom der Frauen am Samstag im Fokus der deutschen Medaillenhoffnungen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Nach einem Patzer im Slalom und dem Druck, die erste Medaille für Deutschland zu holen, hofft die 33-jährige Slalom-Spezialistin auf ein starkes Abschneiden. Ob sie das Gefühl des Weltcup-Medaillen-Gewinns wieder erleben kann, steht am Samstag fest.

Weiterlesen »

Linus Straßer und Lena Dürr: Erwartungen bei der Ski-WM in SaalbachVor knapp zwei Wochen machte Linus Straßer mit Vorwürfen gegen den eigenen Trainer Schlagzeilen. Der Disput ist ausgeräumt, Deutschlands bester Slalomfahrer fühlt sich gut. Nun aber hat er einen Spezialauftrag: Er soll den DSV vor dem WM-Fiasko bewahren.

Weiterlesen »