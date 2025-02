Lena Dürr verpasst Slalom-Medaille - Hoffnung liegt nun bei Linus Straßer

Lena Dürr scheitert in Saalbach-Hinterglemm im Slalom an der Medaille. Die 33-Jährige bleibt am Ende auf Platz acht. Linus Straßer ist nun die letzte Hoffnung für Deutschland auf eine Medaille bei der Ski-WM.

Lena Dürr verpasste am Samstag in Saalbach-Hinterglemm im Slalom -Finale der Ski-WM die erhoffte Medaille und landete auf dem achten Platz. Nach dem ersten Lauf lag sie bereits auf dem achten Rang und konnte in der zweiten Abfahrt nicht mehr genug aufholen, um für einen Podiumsplatz zu streben. Dürr äußerte nach dem Rennen, dass sie ihr Ergebnis nicht zufrieden stellend fand und es besser von ihr erwartet werden konnte.

Sie hob hervor, dass sie sich seit Freitag nicht in bester Form befand, aber dies keine Ausrede sei, da sie als Starter bereit sein müsse, alles zu geben. Die Bedingungen auf der Piste an diesem Tag waren ihr zufolge anders als in den vorherigen Rennen, was sie auch beim Wechsel der Skischuhe zwischen den Läufen deutlich machte.Obwohl Dürr im Riesenslalom bereits ein respektables Ergebnis von Platz neun erreichte, war die Weltmeisterschaft insgesamt nicht erfolgreich. Patzer im Team-Wettbewerb und in der Teamkombination trugen zu ihrer Enttäuschung bei. Die Hoffnung liegt nun auf Linus Straßer, der am Sonntag im Slalom als letzte Medaillenchance für Deutschland antreten wird. Straßer zeigte in den letzten Rennen eine positive Form und möchte das schlechte Ergebnis der deutschen Mannschaft im Gesamtes verbessern





