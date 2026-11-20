VfL Wolfsburg-Spielerin Lena Lattwein muss das Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig wegen offener Kritik an der Spielweise verpassen. Trainer Stephan Lerch bestätigt die Suspendierung.

Die Mittelfeldspielerin Lena Lattwein fällt für VfL Wolfsburg im kommenden Bundesliga -Auswärtsspiel bei RB Leipzig aus. Grund für die einmonatige Sperre ist ihre öffentliche, scharfe Kritik an der Mannschaftsleistung und der taktischen Ausrichtung des Vereins nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag. Die 26-Jährige wird den Kader am Sonntag zur Partie um 16 Uhr bei Magenta nicht unterstützen.

Trainer Stephan Lerch bestätigt Suspendierung

VfL-Trainer Stephan Lerch hat am Freitag den Ausfall seiner Spielerin für das Spiel gegen den Tabellenführer RB Leipzig bestätigt. Der 42-Jährige erklärte, dass Lattwein nicht im Aufgebotskader stehen wird und der Fall damit sportlich und intern abgeschlossen sei. Der Fokus des Vereins liege nun ausschließlich auf den anstehenden wettkampfbezogenen Anforderungen, um die Saisonziele nicht zu gefährden. Die Entscheidung galt als notwendig, um die disziplinarischen Grenzen der Teamkultur zu wahren.

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Interne Gespräche führten zur Einlenkung

Der Konflikt eskalierte, nachdem Lattwein in der Pressekonferenz nach dem Spiel ihre Enttäuschung öffentlich artikuliert hatte. Vor der offiziellen Suspendierung fanden im Verlauf der Woche intensive Gespräche zwischen der Spielerin und der Sportdirektorin Vanessa Bernauer statt. Lerch bezeichnete diese Gespräche als konstruktiv. Lattwein habe eingesehen, dass ihr gewählter Weg der Kommunikation nicht den vereinseigenen Standards entsprach, und sich dafür entschuldigt. Diese Versöhnung führte jedoch nicht zur Aufhebung der sportlichen Konsequenz.

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Öffentliche Kritik als Bruch der Teamkultur

Lattwein hatte in ihren Aussagen deutlich gemacht, dass sie ein hohes Potenzial in der Mannschaft sieht, jedoch eine mangelnde spielerische Entwicklung kritisierte. Sie hinterfragte indirekt die Spielphilosophie des Trainers und äußerte den Wunsch nach mehr Fortschritt. Trainer Lerch betonte, dass ehrliches Feedback und offener Austausch wichtige Säulen der VfL-Teamkultur sind. Er wolle Spielerinnen, die mitdenken und Verantwortung übernehmen, schätzen. Allerdings müsse diese Kritik innerhalb interner Formate geäußert werden und nicht in der Öffentlichkeit, wo sie zu internen Irritationen führte.

Auswirkungen auf das Spiel gegen Leipzig

Durch die Sperre steht Wolfsburg im entscheidenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig ohne Lattwein auf. Die Mittelfeldspielerin gilt als wichtige Stürmerin im Aufbauspiel des Vereins. Die Abwesenheit zwingt Trainer Lerch, seine taktischen Optionen anzupassen, um gegen den starken Gegner aus Leipzig bestehen zu können. Die klare Positionierung des Vereins zeigt, dass interne Differenzen nicht nach außengetragen werden dürfen, um die Geschlossenheit des Teams zu schützen.