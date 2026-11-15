Lena Lattwein kritisiert VfL Wolfsburg nach 1:4 gegen Titelverteidiger Bayern München

Nach der klaren 1:4-Niederlage gegen Bayern München übt Lena Lattwein scharfe Kritik am Spielkonzept und Trainer Stephan Lerch beim VfL Wolfsburg.

Die Münchnerinnen des FC Bayern München haben das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga mit einem klaren 4:1-Sieg beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit gezeigt, dass sie ihre Titelverteidigung ernst meinen. Die Gastgeberinnen aus Niedersachsen hatten bei der Partie nicht den Hauch einer Chance und mussten sich einer deutlichen Abreibung stellen lassen, nachdem der VfL Wolfsburg ursprünglich beabsichtigt hatte, den Serien-Meister zumindest zu ärgern. Nach dieser Pleite sprach sich eine der erfahrensten Akteurinnen des Vereins, Lena Lattwein, offen und deutlich gegen das aktuelle Leistungsvermögen der eigenen Mannschaft aus.

Lattwein benennt massives Leistungskontingent

Lena Lattwein erklärte nach dem Abpfiff, dass der FC Bayern München über mehrere Spielzeiten hinweg eine ganze Liga, teilweise sogar zwei Ligen besser gewesen sei als der VfL Wolfsburg. Sie betonte, dass man sich nicht auf frühere deutliche Siege im eigenen Kader einbilden dürfe, da die Mannschaft es nicht geschafft habe, im Kollektiv zu pressen und effiziente Ballgewinne zu generieren. Der FC Bayern habe mit der VfL-Elf effektiv Rondo gespielt, während die Spielerinnen des VfL Wolfsburg in keiner Spielphase Energie aus den Aktionen ziehen konnten und keine Ballsicherheit aufwiesen. Sobald der Ball erobert worden war, war er dem Gegner laut Lattwein schnell wieder abgenommen worden.

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Kritik an Spielphilosophie und Trainingsmethoden

Die Mittelfeldspielerin zog einen Vergleich zum Supercup, bei dem das Duell gegen Bayern noch enger ausgefallen sei, wies aber darauf hin, dass man diesmal eines Besseren belehrt worden sei und der Unterschied im Spielniveau extrem groß gewesen sei. Sie warf dem Verein vor, dass die Mannschaft sich zu sehr auf Balleroberungen und defensives Spiel definiere, anstatt den Ballbesitzfußball in den Fokus zu stellen. Lattwein machte klar, dass es nicht am Kader liegen könne, da viele Spielerinnen die spielerische Qualität hätten, den Ball gerne zu haben und auch auf engem Raum kreativ zu sein, jedoch dieses Spielprinzip im Training kaum noch geübt werde. Positionsspiele und Überzahlformen würden zu selten eingesetzt, um den Stress bei gegnerischem Pressing zu mindern und die Ruhe am Ball zu erhöhen.

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Interne Debatten treffen auf Vertragsverlängerung

Obwohl Lattwein es nicht explizit aussprach, richtete sich die Kritik direkt an den verantwortlichen Trainer Stephan Lerch, der für das Training und die taktische Ausrichtung zuständig ist. Lattwein erwähnte, dass die Passabstände im Spiel teilweise bei 20 Metern gelegen hätten, was ein funktionierendes Zusammenspiel unmöglich gemacht habe. Nach Informationen von BILD ist Lattwein nicht die einzige Spielerin im Kader, die Bedenken bezüglich der sich wiederholenden Spielweise und der mangelnden Anpassung an die Gegner hegt. Diese internen Diskussionen kommen zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt, da Stephan Lerch aktuell mit dem Verein über eine Vertragsverlängerung verhandelt, deren aktueller Vertrag zum Ende der laufenden Saison ausläuft.

Trainer Stephan Lerch reagiert auf die Vorwürfe

Stephan Lerch reagierte auf die öffentliche Kritik, indem er erklärte, er müsse mit Lena Lattwein in den persönlichen Austausch gehen, um die Positionen zu verstehen. Er betonte, dass jede Spielerin im Verein die Möglichkeit habe, sich zu äußern und ihre Eindrücke offenzulegen, was er als konstruktiven Teil des Miteinanders ansah. Gleichzeitig verteidigte der Trainer die aktuelle Strategie, indem er darauf hinwies, dass das Team im Spiel bereits gezeigt habe, dass man gute Lösungen im Ballbesitz finden könne, um die Gegner zu überwinden. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob die taktischen Anpassungen folgen, um die Lücke zum Tabellenführer FC Bayern München zu schließen.