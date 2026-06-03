Lena Lorenz: Die Drehorte der Heimatserie

Die Heimatserie 'Lena Lorenz' bindet das Publikum mit ihren Drehorten mit besonderem Charme. Die Gastwirtschaft im Lorenzhof ist nicht nur Schauplatz wichtiger Handlungen, sondern porträtiert auch charmant und authentisch das gemütliche Dorfleben.

Die Heimatserie ' Lena Lorenz ' bindet das Publikum mit ihren Drehorte n mit besonderem Charme. Die Gastwirtschaft im Lorenzhof ist nicht nur Schauplatz wichtiger Handlungen, sondern porträtiert auch charmant und authentisch das gemütliche Dorfleben.

Der Mesnerwirt an der Wallfahrtskirche Maria Ettenberg bei Marktschellenberg besteht seit Jahrhunderten. Dass in einer Heimatserie wie 'Lena Lorenz' nicht nur Probleme gewälzt werden, sondern auch die Romantik nicht zu kurz kommt, versteht sich im Grunde von selbst. Die bayerische Barock-Kirche ist nicht nur ein Ort für Pilger*innen, sondern dient in der Serie oft als Hintergrundkulisse. Neben den prägnantesten Schauplätzen werden für 'Lena Lorenz' noch ein paar andere Drehorte genutzt.

So hat das Team seine Settings auch schon auf der Panoramastraße Roßfeld, der Kälberstein-Sprungschanze und vor der Kirchleitn-Kapelle in Berchtesgaden aufgebaut. Falls ihr es nicht schon getan habt, solltet ihr das Berchtesgadener Land als nächstes Urlaubsziel unbedingt in Erwägung ziehen, denn als 'Lena Lorenz'-Fans könnt ihr die meisten Drehorte der Heimatfilm-Reihe selbst besuchen





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