Lena Meyer-Landrut reagiert auf Fan-Wünsche: Nach gesundheitlichen Gründen und monatelanger Funkstille kündigt die ESC-Siegerin ein Comeback an. Details sind noch unklar.

Lena Meyer-Landrut meldet sich nach langer Zeit wieder zu Wort und gibt damit indirekt die Rückkehr in die Öffentlichkeit bekannt. Die 35-jährige Sängerin, die seit Sommer 2024 kaum noch präsent war, hat auf die dringenden Wünsche ihrer Fans reagiert. In einem kurzen Kommentar auf der Social-Media-Plattform TikTok signalisiert sie, dass eine Rückkehr bevorsteht, auch wenn konkrete Pläne noch fehlen.

Fan-Video löst direkte Reaktion aus

Einer weiblichen Anhängerin ist es zu verdanken, dass die Information nun öffentlich wurde. Sie postete ein Video auf TikTok, in dem sie ihren persönlichen Weihnachtswunsch äußerte: Sie möchte Lena Meyer-Landrut wieder auf der Bühne sehen und neue Musik hören. Im Hintergrund lief die Coverversion des Mariah-Carey-Klassikers "All I Want for Christmas Is You", die die Sängerin bereits 2017 für das Special "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" aufgenommen hatte. Mehr als 33.000 Menschen sahen diesen Clip. Lena Meyer-Landrut selbst reagierte unter dem Beitrag mit den knappen Worten: "Dauert noch bisschen." Sie nannte weder ein Datum noch einen konkreten Plan, doch diese drei Sätze wurden von der Community als klares Signal für ein baldiges Comeback gewertet.

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Gesundheitliche Gründe für die Auszeit

Die lange Funkstille der ESC-Siegerin hat spezifische gesundheitliche Ursachen. Seit dem Sommer 2024 zog sich Lena Meyer-Landrut weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. Der Auslöser war die kurzfristige Absage eines Konzerts in München wegen gesundheitlicher Probleme. In der Folge mussten weitere Termine ihrer Tour gestrichen werden. Die Künstlerin erklärte damals in den sozialen Medien, dass sie mehrfach wegen heftiger Schmerzkrämpfe in der Notaufnahme gewesen sei. Sie führte aus, sie müsse "einfach mal die Reißleine ziehen", um sich von diesen Beschwerden zu erholen.

Kontext und vergangene Projekte

Die Referenz auf das Coverlied erinnert stark an ihre aktive Zeit bei "Sing meinen Song". Im Jahr 2017 war Lena Meyer-Landrut in der vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" vertreten. Die Besetzung dieser Staffel umfasste unter anderem Mark Forster, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly. Im selben Jahr entstand auch das Special "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert", in dem sie den Weihnachtsklassiker präsentierte. Diese Verbindung zu bekannten Formaten und Kollegen unterstreicht ihren Status in der deutschen Popmusik, auch wenn sie derzeit pausiert.

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Reaktionen der Fans und offene Fragen

Die Reaktionen auf das TikTok-Video sind durchweg verständnisvoll und unterstützend. Fans kommentieren mit Sätzen wie "Wir warten" oder "Lass unseren Wunsch wahr werden". Viele drücken aus, dass sie das Comeback der Sängerin sehr vermissen. Dennoch gibt es weiterhin Unklarheiten. Lena Meyer-Landrut verriet keine weiteren Details zu ihrer geplanten Aktivität. Es ist unklar, ob sie ausschließlich live auftritt oder ob auch die Veröffentlichung neuer Musik auf dem Programm steht. Ihre bisherigen öffentlichen Bekenntnisse zu neuen Projekten blieben in den letzten Monaten aus.

Zukünftige Entwicklungen abwarten

Für die Anhänger der 35-Jährigen bedeutet die kurze Antwort, dass sie noch Geduld haben müssen. Da keine Termine bekannt gegeben wurden, bleibt der Zeitpunkt des offiziellen Comebacks ungewiss. Die bisherige Abwesenheit hat bei der Community eine gewisse Sehnsucht hervorgerufen, die durch die knappe回应 von Lena Meyer-Landrut nochmals bestärkt wurde. Bis auf Weiteres gilt: Wer Neues von der früheren Eurovision-Siegerin erfahren möchte, muss auf offizielle Ankündigungen warten, die sie selbst noch nicht in Aussicht gestellt hat.