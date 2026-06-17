Lena Meyer-Landrut ist wieder Mama: Zweites Baby da

Lena Meyer-Landrut hat ihr zweites Kind bekommen. Die Sängerin wurde in Berlin-Kreuzberg mit einem Kinderwagen gesichtet. Ehemann Mark Forster kümmert sich um den großen Bruder.

Lena Meyer-Landrut , die 2010 mit dem Song "Satellite" den Eurovision Song Contest gewann, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Wie BILD exklusiv erfuhr, brachte die 35-jährige Sängerin ihr zweites Kind zur Welt.

Am Mittwochvormittag wurde sie in Berlin-Kreuzberg gesichtet, wie sie entspannt mit einem schwarzen Kinderwagen durch die sonnigen Straßen spazierte. Gekleidet in ein lässiges weißes Oversize-T-Shirt und eine hellblaue stylische Hose, genoss sie die warmen Sonnenstrahlen und die bunte Graffiti-Kunst entlang ihres Weges. Ihre gute Laune war unübersehbar, als sie durch den lebhaften Kiez schlenderte, der für seine kulturelle Vielfalt und kreative Atmosphäre bekannt ist.

Lena lebt mit ihrem Ehemann, dem deutschen Sänger Mark Forster (43), und ihren beiden Kindern in diesem trendigen Berliner Stadtteil. Der fünfjährige Sohn der Familie ist nun stolzer großer Bruder und hat das neue Geschwisterchen liebevoll empfangen. Die Geburt des zweiten Kindes markiert einen weiteren Meilenstein im Leben der Sängerin, die seit ihrem ESC-Triumph eine beeindruckende Karriere hingelegt hat. Mit mehreren Nummer-eins-Alben, darunter "Staub" und "Heroes", sowie unzähligen Auszeichnungen hat sie sich als eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen etabliert.

Neben ihrer Musik engagiert sich Lena auch sozial, etwa als Botschafterin für die Kinderhilfsorganisation "World Vision". Ihre Familie steht dabei stets im Mittelpunkt. Mark Forster, bekannt für Hits wie "Königin Schwänze" und "Einmal", unterstützt seine Frau nach Kräften. In den letzten Tagen brachte er den älteren Sohn allein zur Kita, während Lena sich ganz auf das Neugeborene konzentrieren konnte.

Nun startet der Sänger in seine große Sommertournee, die heute in Coburg beginnt und am 4. September in Koblenz endet. Die Tour verspricht, ein Highlight des Sommers zu werden, mit energiegeladenen Shows und neuen Songs. Lena Meyer-Landrut und Mark Forster, die sich 2019 auf einem Konzert kennengelernt hatten, heirateten 2021 in einer kleinen Zeremonie im engsten Familienkreis.

Ihre Beziehung wird von Fans und Medien gleichermaßen bewundert, da sie trotz des Rummels um ihre Karrieren eine bodenständige und liebevolle Familie führen. Die Geburt des zweiten Kindes hat die Freude in der Familie noch vergrößert. Die Sängerin plant, nach einer kurzen Auszeit wieder ins Studio zurückzukehren, um an neuem Material zu arbeiten. Ihre Fans dürfen sich also auf frische Musik freuen, sobald sie sich von der Schwangerschaft erholt hat.

Der kleine Familienzuwachs wird sicherlich auch Einfluss auf ihre nächsten kreativen Projekte haben, denn Lena schöpft oft aus persönlichen Erfahrungen für ihre Lieder. In der Zwischenzeit genießt sie die ruhigen Momente mit ihren Kindern und ihrem Mann, bevor der Trubel des Alltags wieder losgeht. Die Berliner Nachbarschaft zeigt sich begeistert über die prominente Familie und wünscht ihr alles Gute für die neue Lebensphase





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