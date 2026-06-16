Lena Nagelsmann: Die neue Generation der Bundestrainer-Ehefrauen

Julian Nagelsmann kommt mit dem Fahrrad zum Training - und seine Frau Lena ist immer dabei. Ein Blick auf die Geschichte der Bundestrainer-Ehefrauen und wie sich ihre Rolle verändert hat.

Auf einer Dienstreise mit der Ehefrau zur Arbeit fahren - das klingt erst mal ungewöhnlich. Nicht aber beim DFB ! Am Tag nach dem Curaçao-Spiel gab es vorm Regenerations-Training ein besonderes Bild: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) kam wie schon oft mit dem Fahrrad zum Trainingsgelände auf der Wake Forest University vorgefahren - aber diesmal gemeinsam mit seiner Ehefrau Lena (34)!

Beide radelten gut gelaunt auf modernen Canyon-Gravelbikes zu den Plätzen. Lena war auch beim Regenerations-Training am Platz, danach radelte das Ehepaar wieder gemeinsam zurück. Die Spielerfrauen und Familien durften die Nacht auf Montag im Graylyn Estate, dem Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft, verbringen. Bereits am Sonntag waren einige von ihnen gemeinsam mit der Mannschaft von Houston nach Winston-Salem geflogen.

Dazu gehörten die Freundinnen von Florian Wirtz (23) und Jonas Urbig (22): Aaliyah und Katharina. Ebenfalls dabei war Sabrina, die Ehefrau von Nico Schlotterbeck (26). Und eben Bundestrainer-Frau Lena. Sie ist auch bei allen Länderspielen ganz eng dran an ihrem Julian, sitzt fast immer nah hinter der Trainerbank.

Schon oft gab es direkt nach dem Spiel Küsschen und Umarmungen für den Bundestrainer von seiner Liebsten. Auch bei der Vorbereitung auf die Heim-EM vor zwei Jahren hatte Lena gemeinsam mit anderen Angehörigen der Spieler direkt am Platz zugeschaut. Von den Frauen der ganz früheren Bundestrainer gibt es fast gar keine Fotos beim Fußball. Eva Herberger (Spitzname Ev) galt zwar als wichtige Stütze ihres Sepp, war aber bei der WM 1954 in der Schweiz gar nicht dabei.

Das gehörte zur strikten Linie Herbergers, um jede Ablenkung zu vermeiden. Helmut Schön hatte beim WM-Sieg 1974 im eigenen Land seine Anneliese ebenfalls nicht vor Ort dabei, sie war aber ebenfalls eine wichtige Stütze. Private Aufnahmen aus dem Jahr 1974 zeigen das Ehepaar entspannt am heimischen Pool, was die Bedeutung ihres privaten Rückzugsortes für den Bundestrainer unterstreicht.

Elisabeth Derwall begleitete den Bundestrainer 1982 dann sogar zur WM nach Spanien, im Vorfeld machten beide noch eine Reise nach Rio, wo es auch Fotos am Strand gibt. Öffentliches Interesse an der Bundestrainer-Frau gab es so richtig eigentlich erstmals bei Franz Beckenbauer. Der wurde 1984 ähnlich jung wie Nagelsmann Bundestrainer, war damals erst 39. Im Frühjahr vor der WM 1990 heiratete Franz seine zweite Ehefrau Sybille.

Sie begleitete ihn während der WM in Italien und war im Mannschaftsquartier in Erba sowie auf der Tribüne beim Finale in Rom anwesend, galt als großer Rückhalt für den Kaiser während des Turniers. Das große öffentliche Interesse an ihr soll sie aber oft als belastend empfunden haben. 1996 spielte eine Bundestrainer-Ehefrau sportlich eine entscheidende Rolle: Monika Vogts, Ehefrau von Berti, war beim EM-Gewinn in England dabei.

Vorher soll Berti Vogts vor der EM gezögert haben, den damals in Deutschland eher mäßig geschätzten Stürmer Oliver Bierhoff zu nominieren. Monika Vogts riet ihrem Ehemann dazu mit den Worten: Nimm den Oliver mit, er wird es dir danken. Bierhoff traf doppelt im Finale ... Eine Parallele zu Lena, die im Frühjahr Bundestrainer Nagelsmann inspirierte, sich bei Undav für die etwas harten Aussagen zu entschuldigen.

Erich Ribbecks Ulla mischte sich ebenfalls ein: Mitten während der Flop-WM 2000 gab sie kurz vor dem Aus ein Interview, um für Unterstützung für ihren Erich zu werben. Sie betonte, dass ihr Mann über ausreichend Fachwissen, Mut und Kraft verfüge, um die Mannschaft trotz schwieriger Umstände zu führen. Kurz danach schied das DFB-Team peinlich in der Vorrunde raus, Rudi Völler übernahm kurz danach.

Dessen Ehefrau Sabrina begleitete Rudi bei der WM 2002, war bei den meisten Spielen und auch teilweise im Hotel dabei - aber eher im Hintergrund. Jürgen Klinsmanns Debbie lebte weiter mit der Familie bei Los Angeles, war nicht oft bei Länderspielen zu sehen. Beim Sommermärchen 2006 war sie aber meist im Stadion und nah dran an ihrem Jürgen. Daniela, die Ehefrau unseres 2014-Weltmeister-Trainers Jogi Löw, hielt sich aus der Öffentlichkeit raus.

Stadion-Umarmungen oder Küsschen gab es nicht. Wenn Daniela im Stadion war, dann dezent im Hintergrund. Ganz ähnlich machte es auch Hansi Flicks Frau Silke. Bei Lena ist es anders, sie ist DFB-Stammgast.

Sie mag es, im Kreise der Nationalelf dabei zu sein, versteht sich auch mit vielen der Spielerfrauen sehr gut. Oft ist sie gemeinsam mit Nagelsmanns Familie und Kindern im Stadion. Jetzt in Houston drückte sie mit Julians Mama Burgi im Stadion die Daumen. Nagelsmann ist mit seinen 38 Jahren der jüngste deutsche Bundestrainer, den wir je hatten - und auch seine Lena ist die jüngste Bundestrainer-Ehefrau, im ähnlichen Alter wie viele Spieler.

Dass Frauen und Familien bei Turnieren gerade nach den Spielen mit dabei sind, ist bereits seit einigen Jahren völlig normal bei der Nationalelf





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