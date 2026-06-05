Lena Nagelsmann landet in Chicago - 12 Minuten früher als geplant. Trotz Gewitter über der Metropole in den USA. Mit an Bord befand sich Lena, die Frau des Bundestrainers, seit Januar 2025.

Am Freitagmittag um 12.23 Uhr landete die Lufthansa -Maschine LH 436 aus München am Flughafen O'Hare - 12 Minuten früher als geplant. Trotz Gewitter über der Metropole in den USA .

Mit an Bord befand sich Lena, die Frau des Bundestrainers, seit Januar 2025. Sie verließ das Terminal nicht alleine, sondern begleitet von dem Sportkommentator Wolf Fuss und dessen Assistenten Thomas Hermann. Fuss wird am Samstag das Länderspiel gegen die USA für RTL kommentieren und lebt ebenfalls in München. Nach dem achtstündigen Flug ging es erstmal raus an die Luft.

Lena hatte nur Handgepäck und schiebt einen golden-bronzefarbenen Rimowa Cabin vor sich her. Ihr Outfit wirkt entspannt: Leo-Jacke, rote Adidas-Jogginghose und weiße Sneaker. Für Julian Nagelsmann ist die Ankunft seiner Frau die private Unterstützung kurz vor dem Länderspiel gegen die USA - dem letzten WM-Test. Es wird nicht ihr letzter Besuch in den USA bleiben.

Nach BILD-Infos dürfen die Spielerfrauen und Familien jeweils nach den WM-Spielen ins Mannschaftshotel





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lena Nagelsmann Lufthansa Flughafen O'hare Gewitter USA Bundestrainer WM-Test Mannschaftshotel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lennart Karl? Klarer Ratschlag an NagelsmannSPORT1-Experte Maik Franz hat einen Rat an Julian Nagelsmann und fordert ein altbekanntes Prinzip. Ein Talent spielt für ihn dabei eine wichtige Rolle.

Read more »

Ist Julian Nagelsmann der richtige Bundestrainer?Schon vor Beginn der WM steht Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft wegen in der Kritik. Ist er der richtige Mann? Zwei Autoren, zwei Meinungen.

Read more »

David Raum: Tattoos als Abziehbild und WM-Wette mit NagelsmannDavid Raum wird bei der Generalprobe gegen die USA wahrscheinlich mit am Start sein. Er hat seine elf Lieblings-Tattoos fotografieren und einen Tattoo-Bogen anfertigen lassen. Die Bögen liegen der WM-Sonderausgabe der

Read more »

Julian Nagelsmann traut sich was: Bundestrainer setzt auf JugendkursBundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf einen Jugendkurs für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Er möchte mit jungen Spielern wie Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown punkten.

Read more »