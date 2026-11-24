Lena Oberdorf kehrt nach ihrer dritten Knieoperation erfolgreich zurück zum FC Bayern München. Die Mittelfeldspielerin unterstreicht ihre Zufriedenheit mit der medizinischen Betreuung und der langfristigen Perspektive.

Lena Oberdorf strahlte über das ganze Gesicht, als sie gemeinsam mit ihren Mannschaftskameradinnen des FC Bayern München jubelte. Das Grinsen verschwand der 24-jährigen Mittelfeldspielerin nicht mehr von ihrem Gesicht, nachdem sie ihr Comeback 3.0 erfolgreich absolviert hatte. Sie drückte ihre Freude öffentlich aus und betonte, wie wichtig ihr der Aufenthalt im Kader ist. Sie erklärte gegenüber Sport1, dass es sich großartig anfühle, wieder aktiv auf dem Spielfeld zu stehen. Zudem gestand sie, langsam genug von den langen Ausfallzeiten zu haben und nun dauerhaft bleiben zu wollen.

Erfolgreiche Rückkehr im Spiel gegen TSG Hoffenheim

Bei dem entscheidenden Spiel mit einem 1:0-Endstand gegen die TSG Hoffenheim kam Lena Oberdorf in der 82. Spielminute als Einwechselspielerin ins Geschehen. Dieser Moment markierte das Ende einer langen und schmerzhaften Verletzungspause für die Nationalspielerin. Sie gab an, dass sich ihr Kniezustand im Training aktuell sehr gut anfühle. Oberdorf erklärte, dass sie in den vorangegangenen Wochen noch ein bis zwei Schritte unternehmen musste, um fehlende Kraft zu kompensieren. Diese Optimierungen hätten sie erfolgreich umsetzen können.

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Sie versicherte, dass ihre körperliche Verfassung nun stabil sei und die Belastungen aushalte. Die Freude über die Rückkehr war deutlich sichtbar, da der Weg zurück vom Feld lang war. Nach ihrem gefeierten Comeback, das auf ihren zweiten Kreuzbandriss folgte, wurde sie jedoch seit Anfang September erneut von einer Reaktion in ihrem Knie ausgebremst. Diese neue Hürde verzögerte ihre feste Integration in das Mannschaftstraining.

Medizinische Optimierung und private Unterstützung auf Teneriffa

Für die Bewältigung dieser schweren Zeit konnte Lena Oberdorf auf ihre enge persönliche Umgebung zurückgreifen. Sie betonte, dass es aus ihrer langfristigen Perspektive die richtige Entscheidung war, die Genesung perfekt aufzubauen. Dazu gehörten wiederholte Testverfahren und spezifische Ansteuerungstestungen, um den Körper zu optimieren. Sie reiste während der Reha-Phase zu ihrer Partnerin nach Teneriffa, um dort Ruhe und Fokus zu finden. Jetzt fühle sie sich sicher, dass alle Tests abgeschlossen seien und das Risiko dem anderer Sportler entspreche.

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Oberdorf zeigte sich überzeugt, dass sie nun die gleiche Risikolage wie alle anderen Akteure im Spitzensport habe. Sie vertraue darauf, dass die Vorarbeit in der Rehabilitation sich ausgezahlt hat. Die Spielerin legte großen Wert darauf, dass der Körper nun auf die Anforderungen des professionellen Fußballs vorbereitet ist. Ihre Zuversicht basierte auf den positiven Ergebnissen der medizinischen Überwachung in den Wochen vor der Rückkehr.

Zufriedenheit mit Verein und langfristige Strategie

Lena Oberdorf lobte die Betreuung durch ihren aktuellen Arbeitgeber explizit. Sie nannte München den perfekten Ort für ihre Genesung und sagte, dass sie sich keinen besseren Verein vorstellen könnte. Sie sieht in der engeren Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung den Schlüssel zum Erfolg. Besonders das Loadmanagement, also das gezielte Steuern der Trainingsbelastung, steht im Fokus. Trainer José Barcala versprach, das weitere Vorgehen schrittweise zu planen, um ihre fußballerische Fitness auf lange Sicht zu erhalten.

Der Hauptziel ist es, dass die Mittelfeldspielerin wieder ihr bestes spielerisches Niveau erreicht. Man werde das Vorgehen mit Lena Oberdorf Schritt für Schritt angehen, um Überlastungen zu vermeiden. Sie ist zuversichtlich, dass es beim dritten Anlauf dann klappt, stabil auf dem Platz zu stehen. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer und dem medizinischen Stab soll nun perfektioniert werden, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Ihr Fokus liegt klar auf der nachhaltigen Leistungsfähigkeit im Trikot des FC Bayern München.