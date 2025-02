Leni Klum strahlt bei Michael Kors Modenschau

Leni Klum, Tochter von Heidi Klum, begeisterte bei der Michael Kors Modenschau in New York mit einem eleganten, spitzen Spitzen-Ensemble.

Leni Klum hat am vergangenen Dienstag bei der Mode nschau von Michael Kors mit einem Ensemble aus Spitze alle Blicke auf sich gezogen. Die 20-Jährige gehörte zu den Stargästen der Mode nschau von Michael Kors , 65, im Rahmen der New York Fashion Week . Heidi Klum s Tochter überzeugte bei ihrem Auftritt mit ihrem eigenen Look und wählte für den Anlass ein beigefarbenes Ensemble aus Spitze .

Dazu gehörte ein ärmelloses Bustier, das die Blicke auf ihre durchtrainierte Körpermitte lenkte, und ein A-Linien-Midirock mit hoher Taille. Zu dem Outfit kombinierte sie eine dunkelbraune Strickjacke und hellbraune Peep-Toe-Heels sowie eine Handtasche mit Quasten-Griff in derselben Farbe. Ihre Haare trug die 20-Jährige im Sleek Look zurückgebunden, wobei eine in eine Locke gelegte Strähne ihre Stirn zierte. Beim Make-up setzte Leni Klum auf dunkle Nude-Töne und verzichtete auf Accessoires, um den Fokus auf das Ensemble zu legen. Leni Klum zeigte sich begeistert von der Modenschau und schrieb zu einem Clip von Michael Kors auf dem Laufsteg: 'Absolute Perfektion.





