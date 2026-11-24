Bei Harrys Ausfall muss Trainer Vincent Kompany im 18-jährigen Lennart Karl einen Mittelstürmer für die Champions League finden. Welche Alternativen gibt es noch?

Der FC Bayern München steht vor einer schwerwiegenden Offensive im Champions League -Achtelfinale gegen den Lille OSC. Das entscheidende Problem ist der langfristige Ausfall von Superstar Harry Kane, der bis zu vier Monate pausieren muss. Trainer Vincent Kompany sucht nun verzweifelt nach einer würdigen Lösung in der Mittelstürmerposition, da die anderen etablierten Angreifer ebenfalls nicht verfügbar sind. Die Suche fällt besonders schwierig aus, da viele Talente zu klein oder noch nicht stark genug sind, um gegen die physisch überlegene Abwehr des Gegners zu bestehen.

Kräftiger Nachteil bei der Stürmersuche

Der 18-jährige Nachwuchsspieler Lennart Karl hat eine Körpergröße von nur 1,68 Metern und müsste sich gegen Verteidiger mit enormen Wuchsen behaupten. In Lille warten Verteidiger wie Alexsandro mit 1,91 Metern, Nianzou ebenfalls mit 1,91 Metern und Cossier sogar mit beeindruckenden 1,93 Metern. Diese gewaltige Größe der französischen Innenverteidiger stellt die Frage nach der Kopfballdominanz in den Raum, wenn Karl als zentraler Angreifer aufgeboten wird.

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Dieses Problem wurde bereits von der Geschäftsführung thematisiert. Manager Max Eberl hatte zuvor offen zugegeben, dass es schwer fällt, einen Ersatz zu finden. Er erwähnte, dass selbst auf der Tribüne die Frage auftaucht, auf wen genau man dann die Flanken spielen soll. Eberl bezweifelte zwar, ob Karl den Kopfball gewinnen wird, betonte aber gleichzeitig seinen Respekt vor der Situation. Es geht dabei nicht um Kritik an der Person, sondern um die reine Taktik.

Lange Ausfallzeiten der etablierten Akteure

Die Gründe für diese bizarre Situation liegen an mehreren schweren Verletzungen innerhalb der Offensive. Harry Kane litt an einem Syndesmosenriss und muss für drei bis vier Monate pausieren. Auch Serge Gnabry ist mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel nicht einsatzbereit. Zudem fehlt Ismael Saibari aufgrund eines Syndesmosenbandrisses für längere Zeit.

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Michael Olise muss ebenfalls verletzt bleiben, da er sich einen Fußprellung zugezogen hat. Obwohl Luis Díaz und Jamal Musiala wieder im Kader sind, erscheinen Startelf-Einsätze bei beiden noch sehr unwahrscheinlich. Das zwingt Kompany dazu, die offensive Dreier-Reihe komplett umzustellen. Nathaniel Brown, Tim Binder, Tom Bischof und Konrad Laimer stehen zur Verfügung, müssen aber kreativ werden.

Jugendspieler als potenzielle Alternativen

Für die Rolle des Stürmers bleiben nur wenige Optionen übrig. Noah Codjo-Evora ist 19 Jahre alt und hat bereits gegen Köln eingewechselt. Der andere Kandidat ist der 16-jährige Bastian Assomo. Mit seinen 1,90 Metern wäre er deutlich besser geeignet, um die französischen Abwehrreihen herauszufordern. Er wurde in der Vorbereitung bereits von den Profis aufgeboten und erzielte sogar ein Tor im Testspiel gegen Jeju in Südkorea.

Obwohl Assomo primär für die U19 in der Youth League eingeplant ist, stehen beide Jugendlichen auf der UEFA-B-Liste. Das bedeutet, dass sie auch für das Profispiel in Lille spielberechtigt sind. Es bleibt abzuwarten, ob Vincent Kompany eines dieser Talente in die Mitte stellt oder auf eine andere taktische Lösung zurückgreift, um gegen Lille Punkte zu sammeln.