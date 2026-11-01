Lennart Karl: Bayern München, Interimstrainer Danks und die Kontroverse um den Einsatz

Interimstrainer Aaron Danks rechtfertigt Einwechslung von Lennart Karl bei Bayern. Kritik an Ballack und Eberl im Fokus der Berichterstattung.

Lennart Karl kassierte am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund in der 89. Minute das 2:2. Fast hätte Karl noch in der 95. Minute den Siegtreffer erzielt. Doch die Latte verhinderte, dass der Shootingstar der vergangenen Saison zum Held des Abends wurde. Stattdessen warf seine späte Einwechslung nach Schlusspfiff viele Fragen auf - das Karl-Rätsel!

Strategische Entscheidungen von Trainer Danks

Zweimal entschied sich Interimstrainer Aaron Danks (43) in der ersten Halbzeit für andere Einwechselspieler. Als Ismael Saibari (25/Verletzung am rechten Sprunggelenk) in der 29. Minute in die Kabine gebracht wurde, kam Abwehrspieler Josip Stanisic (26) rein. Alphonso Davies (25) wurde auf der linken Seite aus der Abwehr auf den Flügel gezogen. Zwei Minuten später folgte die nächste Wechsel-Watschn für Karl: Als Serge Gnabry (31/Oberschenkel-Verletzung) runter musste, brachte Danks lieber Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) für die Zehner-Position. Karl durfte erst in der 82. Minute für Michael Olise (24/Schmerzen im rechten Knie) ran.

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Trainer verteidigt Taktik gegen Dortmund

Danks erklärte seine Entscheidungen nach Schlusspfiff auf BILD-Nachfrage so: "Lennart kam in der zweiten Halbzeit rein - also, wir haben ihm in einem solch wichtigen Spiel vertraut. Er kam für Michael auf der rechten Seite und hat genau die gleiche Rolle gespielt. Vorher haben wir Alphonso Davies auf der linken Seite nach vorne gezogen - das war eine gute Wahl in den letzten Wochen. Nathaniel Brown hat auf der Angriffsposition gegen Dortmund im Supercup gespielt - deswegen haben wir ihn auf der Position gebracht. Das ist nichts gegen Lenny! Lenny ist der Top-Spieler. Er kam auf den Platz und hatte einen tollen Moment am Ende, als er die Latte traf. Das ist wirklich positiv für ihn."

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Kritik an Formkurve und öffentlichem Auftreten

Nicht so positiv ist für Karl, dass der deutsche Nationalspieler (4 Länderspiele) momentan gar kein echter Kandidat für die Startelf ist. Und jetzt im Topspiel sogar nur noch dritte Joker-Wahl in der Offensive trotz einiger Ausfälle wie Musiala und Díaz! In dieser Spielzeit startete der Flügel-Flitzer nach der verpassten WM (Muskelbündelriss in den USA) schwach. In 12 Saisonspielen kommt Karl nur auf ein Tor und zwei Vorlagen. Wie BILD erfuhr, wurden auch seine Trainingsleistungen in den vergangenen Wochen durchaus kritisch beobachtet. Doch eigentlich zeigte seine Leistungskurve gerade leicht nach oben. Im DFB-Pokalspiel gegen Magdeburg (6:1) legte Karl ein Tor vor und leitete zwei Treffer sehenswert ein. Ausgerechnet danach sprach Max Eberl (53) Klartext zu den Leistungen seines Shootingstars. Der Sportvorstand: "Lenny muss auf dem Platz zeigen, dass er wieder aus diesem Loch herauskommt."

Ballack und Hoeneß kritisieren Umgang mit Spieler

Eberl wurde auch auf die auffälligen Auftritte abseits des Platzes in pinken Trainingsanzügen und mit Influencer-Freundin Zoe Käppele (22) in den sozialen Netzwerken angesprochen. Dazu sagte der Bayern-Boss am Mittwochabend: "Da ist es heutzutage eben so, dass der ein oder andere Fehltritt dabei ist, der jetzt aber nicht schlimm ist und für mich auch nicht ausschlaggebend für die Leistung ist. Er soll sich auf den Fußball konzentrieren." Die zunehmende öffentliche Kritik an seinem Schützling ließ sein Berater Michael Ballack (50) jetzt nicht mehr auf sich sitzen! Vor dem BVB-Kracher sagte der DAZN-Experte: "Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes. Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen." Sehr deutliche Kritik an Bayerns Umgang mit dem Nachwuchs-Star! Auch Uli Hoeneß (74) hatte Karls Außendarstellung öffentlich kritisiert. Der Ehrenpräsident kündigte in der "Welt am Sonntag" ein persönliches Gespräch mit dem Jungstar an: "Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen. Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut." Ballack sagte dazu nun am Samstag: "Man darf seine sportliche Entwicklung nicht damit vermischen. Und genau das macht der FC Bayern. Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar." Ballack wünscht sich mehr Rückendeckung für den jungen Spieler - aus seiner Sicht verständlich!