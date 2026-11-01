Lennart Karl: Bayern München Trainer Aaron Danks erklärt Auswechslung und Formkrise

Trainer Danks verteidigt die späte Einwechslung von Lennart Karl gegen Dortmund. Die Kritik an der Außenposition und den Trainingsleistungen wächst, während Berater Ballack reagiert.

Im Bundesliga -Topspiel am Samstagabend musste sich Bayern München mit einem 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund zufriedengeben. Der Ausgleichstreffer fiel erst in der 89. Minute, und in der 95. Minute hätte Lennart Karl beinahe noch den Siegtreffer erzielt, doch die Latte stand ihm im Weg. Statt zum Helden des Abends zu werden, warf seine späte Einwechslung nach dem Schlusspfift Rätsel auf, was in den Medien als das so genannte Karl-Rätsel diskutiert wurde.

Strategische Änderungen in der ersten Halbzeit

Interimstrainer Aaron Danks setzte in der ersten Halbzeit gleich zweimal auf andere Joker, was die Aufstellung drastisch veränderte. Nachdem Ismael Saibari in der 29. Minute wegen einer Verletzung am rechten Sprunggelenk die Kabine aufsuchen musste, rückte der 26-jährige Abwehrspieler Josip Stanisic ins Spiel. Alphonso Davies wurde von der linken Abwehrseite auf den linken Flügel nach vorne gezogen, um die Offensive zu verstärken.

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Zwei Minuten später folgte die nächste Überraschung für die Fans um Karl. Für den verletzten Serge Gnabry brachte Danks den 23-jährigen Linksverteidiger Nathaniel Brown auf der Zehner-Position. Karl selbst durfte erst in der 82. Minute für Michael Olise, der unter Schmerzen im rechten Knie litt, auf den Rasen. Diese Entscheidungen sorgten für massive Diskussionen in der Öffentlichkeit und unter den Experten.

Trainer Danks rechtfertigt seine taktische Entscheidung

Auf Nachfrage von SPORT BILD erklärte Danks seine Entscheidungen am Rande des Spiels. Er betonte, dass man Lennart Karl in einem so wichtigen Spiel vertraut habe. Karl kam für Michael Olise auf die rechte Seite und spielte dort genau die gleiche Rolle wie zuvor Davies auf der linken Seite, eine Strategie, die in den letzten Wochen als sehr erfolgreich bewertet wurde.

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Danks wies darauf hin, dass Nathaniel Brown auf der Angriffsposition bereits im Supercup gegen Dortmund gespielt hatte. Er versicherte, dass dies nichts gegen Lennart Karl bedeute, da dieser als Top-Spieler gelte. Dass Karl die Latte traf, wurde als positives Signal für die Entwicklung des jungen Spielers gewertet. Dennoch ist Karl derzeit kein sicherer Kandidat für die Startelf.

Kritik an Leistung und öffentlichem Auftreten

Trotz mehrerer Ausfälle wie Jamal Musiala und Konrad Laimer war der deutsche Nationalspieler in diesem Spiel sogar nur die dritte Joker-Wahl in der Offensive. Nach der verpassten Weltmeisterschaft wegen eines Muskelbündelrisses in der DFB-Vorbereitung in den USA startete er schwach in die Saison. In 12 Saisonspielen verzeichnet er nur ein Tor und zwei Vorlagen, und auch die Trainingsleistungen wurden zuletzt kritisch beobachtet.

Dennoch zeigte die Formkurve leichte Aufwärtstendenzen. Im DFB-Pokalspiel gegen Magdeburg bereitete er ein Tor vor und leitete zwei weitere Treffer ein. Dennoch forderte Sportvorstand Max Eberl, 53, Klartext: Lennart müsse auf dem Platz zeigen, dass er wieder aus diesem Loch herauskommt. Eberl sprach auch die Auftritte abseits des Platzes an, darunter pinke Trainingsanzüge und die Influencer-Freundin Zoe Käppele.

Berater Ballack und Uli Hoeneß äußern sich scharf

Die wachsende öffentliche Kritik nahm Lennart Karls Berater Michael Ballack, 50, nicht länger hin. Als DAZN-Experte wies er darauf hin, dass Karl erst 18 Jahre jung sei und er selbst in diesem Alter ähnliche Freiheiten genoss. Ballack kritisierte, dass Eberl die sportliche Entwicklung mit Fehltritten vermische. Auch Uli Hoeneß, 74, hatte Karls Außendarstellung kritisiert und ein ernstes Gespräch mit dem Jungstar angekündigt, um Demut zu vermitteln.

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Ballack betonte, dass man die sportliche Entwicklung nicht mit der Außendarstellung vermischen dürfe. Er empfand es als legitim, dass Hoeneß die Darstellung kritisiere, sah es aber als falsch an, Karl öffentlich zur Zielscheibe zu machen. Er wünschte sich mehr Rückendeckung für den jungen Spieler aus dem Verein. Die Szene zeigt, wie stark die Doppelrolle von Ballack als Experte und Berater hinter vorgehaltener Hand kritisch gesehen wird.

Eberl kontert süffisant und soziale Medien im Fokus

Nach dem Spiel äußerte sich Eberl erneut zur Kritik. Er fragte süffisant, ob Ballack als DAZN-Experte oder als Berater des Spielers gesprochen habe, da seine Doppelrolle in der Branche zunehmend kritisch beäugt wird. Ballack verteidigte seinen Schützling dennoch vehement und wies darauf hin, dass Social Media für die junge Generation ein enorm großer Faktor ist. Die Debatte über die richtige Balance zwischen persönlichem Auftritt und sportlicher Leistung bei jungen Talenten bleibt also weiterhin aktuell und spannungsgeladen im Fußballumfeld.