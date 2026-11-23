Lennart Karl ist ein begnadeter Fußballer. Doch was wäre gewesen, wenn es nicht geklappt hätte? »Ich hatte keinen Plan B«, sagt der Bayernprofi – und spricht humorvoll und selbstkritisch über sein intellektuelles Leistungsvermögen.

und der deutschen Nationalmannschaft früh steil bergauf. An eine Alternative zum Leben als Fußballer hat der selbstbewusste Teenager nie gedacht. Bei einem Fanclub-Besuch in Südtirol erzählte der 18-Jährige am Wochenende schmunzelnd: »Ich hatte keinen Plan B. Ich wüsste auch jetzt nicht, was ich machen soll.

Ich bin keine sehr, sehr schlaue Person im ganzen Leben – da muss ich ehrlich sein.

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«An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters war gefragt worden, ob er neben Fußball sonst noch einen Traumberuf habe, in dem er seine Zukunft auch sehe. »Für mich gab es nur Plan A. Meine Eltern haben gesagt, ich solle die Schule durchziehen«, sagte Karl: »Ich habe gesagt, ich will das nicht machen.

Ich bin jeden Tag aufgestanden und wollte einfach nur Fußball spielen.

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« So gehe es aktuell übrigens auch seinem kleinen Bruder, der viele Tipps von Lennart bekomme. Bei den anwesenden Bayern-Anhängern sorgte Karl mit seinen Sätzen für Erheiterung, wie auf einem Video von »Absolut Bayern« zu sehen ist. »Zum Glück hat es mit Fußball geklappt«, sagte Karl. Nach einer kleinen Delle in seiner noch jungen Karriere, als Karl wegen einer Verletzung die WM 2026 verpasste, sieht sich der Bayern-Profi aktuell fast wieder in Topform.

»An meine 95, 100 Prozent komme ich gerade wieder ran.

« In 15 Saisonspielen hat Karl bislang drei Tore erzielt. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.