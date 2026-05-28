Lennart Karl: Der deutsche Nationalspieler mit dem speziellen Koffer

Lennart Karl ist ein großer Fan von POGA-Koffern. Diese speziellen Trolleys ermöglichen es, die PlayStation direkt im Koffer anzuschalten. Karl hat einen silbernen POGA-Koffer mit seinen Initialen und der Rückennummer auf der Oberseite.

Der deutsche Nationalspieler Lennart Karl ist ein großer Fan von POGA-Koffern. Diese speziellen Trolleys sind mit einem 24- oder 27-Zoll-Display ausgestattet und ermöglichen es, die PlayStation direkt im Koffer anzuschalten.

Karl hat einen silbernen POGA-Koffer mit seinen Initialen und der Rückennummer auf der Oberseite, während der Koffer selbst rund 10 Kilo schwer ist. In den Modellen "Lux" und "Yez" ist ein Display mit FullHD-Auflösung integriert. Karl ist nicht der erste deutsche Nationalspieler, der einen POGA-Koffer benutzt. Auch Liverpool-Star Florian Wirt hat bereits einen personalisierten POGA-Koffer benutzt.

Andere Stars wie Lamine Yamal, Neymar, Antoine Griezmann, Achraf Hakimi, Bruno Fernandes und Michael van Gerwen schwören auf den POGA-Koffer. POGA wurde von Ex-Profi Benjamin Reichert und dem Mittelfeldspieler Moritz Stoppelkamp gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf





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