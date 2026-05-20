Lennart Karl: Ein einmaliger Weg und eine Karriere, die anders hätte gehen können

Markus Fiedler, ehemaliger Trainer der VfB-U21 und des FC Magdeburg, spricht über den Karriereweg von Lennart Karl, dem größten deutschen Talent, der in dieser Saison von Null auf Hundert durchstartete und bereits im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft steht. Fiedler verrät, dass Karls Karriere an mehreren Punkten eine andere Richtung hätte nehmen können, wenn er sich für einen anderen Verein entschieden hätte.

NEWS TEXT: (eine Chance haben will, müssen sie auch Münchens Top-Talent Lennart Karl (18) im Griff haben. Deutschlands größtes Talent startete diese Saison von Null auf Hundert durch und steht nach seiner Debütsaison im Profifußball sogar schon im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Dabei hätte Karls Karriere an mehreren Punkten eine ganz andere Richtung nehmen können… Im Gespräch mit merkur.de spricht Markus Fiedler (40), früherer Trainer der VfB-U21 und des FC Magdeburg, über einen möglichen Wechsel Karls zum. Fiedler sagt über den Dribbelkünstler: „Er ist ja nicht komplett in München ausgebildet, da wurden auch in Frankfurt schon wichtige Grundlagen gelegt. Sein Weg ist einmalig. Wir hoffen ja alle, dass er so weitergeht – vielleicht schon in diesem Sommer bei der.

Ich schaue ihm gerne zu, schon immer. Auch wenn ich ihn lieber selbst gehabt hätte: Mit einem Fuß war er nämlich schon in meinem U17-Team beim VfB.

" Der Ex-Stuttgart-Coach verrät: „Er war in Aschaffenburg, es gab gute Gespräche, aber er hat sich dann für den FC Bayern entschieden. Schade! Er wäre als C-Jugendlicher direkt in meine U17 beim VfB integriert worden. Auch die Eltern waren überzeugt davon, dass ein Wechsel nach Stuttgart gut gewesen wäre.

Aber der Junge ist halt von Kindesbeinen FC Bayern-Fan gewesen, hat in Bayern-Bettwäsche geschlafen.

" Und weiter: „Da war es fast unmöglich, ihn emotional zu überzeugen. Trotzdem hatten wir einen guten Riecher. Aber in der Konkurrenz zum FC Bayern zieht man in der Regel den Kürzeren, wenn sich die größten Talente für einen anderen als ihren Heimatverein entscheiden.

Allerdings war ich ein zweites Mal an ihm dran…" Denn Fiedler, der vergangenen Sommer aus dem VfB-Nachwuchs nach Magdeburg wechselte, hielt weiterhin große Stücke auf Karl. Er sagt: „In Magdeburg haben wir uns zu Beginn der Saison mit ihm beschäftigt. Wir wussten alle um seine Veranlagung, dachten vor seinem Bayern-Durchbruch: Eine Leihe wäre vielleicht eine Option für seine ersten Gehversuche als Profi. Naja… ich würde sagen: Das Thema ist jetzt durch.





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