Lennart Karl erleidet WM-Aus: Verletzung nach zusätzlichem Training

Der deutsche Nachwuchsstar Lennart Karl muss die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen. Die Verletzung ereignete sich nicht während des offiziellen Abschlusstrainings, sondern bei freiwilligen Übungen danach. Karl äußert sich emotional zu seinem bitteren Rückschlag.

Der erst 18-jährige Fußballtalent Lennart Karl hat auf emotional bewegende Weise sein vorzeitiges Aus bei der anstehenden Weltmeisterschaft bekanntgegeben. In einem persönlichen Instagram-Posting drückte er seinen Schmerz darüber aus, das größte Turnier verpassen zu müssen.

Die Verletzung, die ihn zur Aufgabe zwingt, ereignete sich jedoch nicht während des letzten offiziellen Mannschaftstrainings, wie zunächst vermutet wurde, sondern unmittelbar danach. Demnach übte Karl, wie andere Nationalspieler auch, nach der offiziellen Einheit noch weitere Abschlüsse. Beim letzten Schuss verspürte er ein schlagartiges Zwicken in den Adduktoren. Die Verletzung erwies sich als so schwer, dass er sofort in die Kabine begleitet werden musste.

Quellen betonen, dass solche zusätzlichen Übungseinheiten nach dem offiziellen Training keine Seltenheit sind und eine andere Gruppe zu diesem Zeitpunkt gerade Flanken geübt haben soll. Karl hatte sich seine Nominierung für den WM-Kader durch eine herausragende Debütsaison beim FC Bayern München und überzeugende Leistungen bei seinem ersten Länderspiel für Deutschland im März redlich verdient. In seinem Statement betonte er, dass er alles für die Fitness getan habe, aber Verletzungen leider oft zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zuschlagen.

Er versprach, aus dieser schweren Phase gestärkt hervorzugehen, und kündigte an, sein Team von zu Hause aus lautstark zu unterstützen. Sein Social-Media-Beitrag zeigte ein ergreifendes Foto, auf dem er völlig erschöpft und niedergeschlagen auf dem Rasen liegt. Die Nachricht löste große Anteilnahme aus, da Karl als eines der hoffnungsvollsten deutschen Nachwuchstalente galt und sein Aus für die Mannschaft ein erheblicher sportlicher Verlust ist





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