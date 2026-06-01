Lennart Karl: 'Ich habe einfach Bock zu zocken' - Shootingstar imponiert beim DFB-Test gegen Finnland

Lennart Karl war einer der Aktivposten beim DFB-Test gegen Finnland. Der 18-Jährige zeigte eine starke Leistung und erhielt von Joshua Kimmich den Rat, seine Unbekümmertheit zu nutzen und Risiken einzugehen.

Lennart Karl war einer der auffälligsten Spieler beim DFB-Test gegen Finnland . Nach dem Spiel äußerte er sich über seine Herangehensweise und erhielt einen Ratschlag von Joshua Kimmich .

'Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß' mir nix', sagte der Shootingstar im Anschluss an das 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland. Er 'gebe Vollgas', ergänzte Wirbelwind Karl im 'ZDF': 'Und dann kommen ein paar Skills dazu.

' Deniz Undav profitierte von einer schnell ausgeführten Ecke von Karl (34. ), der dem Stuttgarter Stürmer auch einen weiteren Treffer (57. ) auflegte. Der 18-Jährige sei 'ein Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielen kann und für uns sehr wertvoll wird', lobte Bundestrainer Hansi Flick das extrem spielstarke Offensivtrio.

'Die Unbekümmertheit hat man in dem Alter. Er muss diese Phase der Karriere extrem genießen, er muss nur auf den Platz gehen und Spaß haben', sagte Kapitän Joshua Kimmich: 'Er soll sich Dinge zutrauen, Bälle nehmen, Risiko gehen, Abschlüsse nehmen.

' Karl, der bislang zwei Länderspiele als Einwechselspieler absolviert hatte, hatte schon beim 'Einlaufen Gänsehaut', die Hymne und 'mein Assist waren besonders für mich', schwärmte er: 'Ich habe mich sehr gefreut und bin glücklich über das Vertrauen des Trainerteams.





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