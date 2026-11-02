Lennart Karl im Fokus: Hoeneß kritisiert Bayern-Talent vor Atlético-Spiel

Lennart Karl steht im Mittelpunkt einer Debatte: Uli Hoeneß kritisiert den 18-jährigen Bayern-Spieler wegen Social Media und Lifestyle vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético.

Vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid steht Lennart Karl vom FC Bayern München im Mittelpunkt einer öffentlichen Debatte. Auslöser ist Kritik von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der in einem Interview mit der Welt am Sonntag angekündigt hat, ein ernstes Wort mit dem jungen Nationalspieler sprechen zu wollen.

Hoeneß erklärte, Karl sei weit davon entfernt, ein Superstar zu sein. Junge Spieler brauchen nach seiner Ansicht vor allem Demut. Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der 18-Jährige im Champions-League-Spiel eine wichtige Rolle spielen soll.

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Karl ist 18 Jahre und 9 Monate alt. Der Wirbel um seine Person kommt ausgerechnet in einer Phase, in der der Nationalspieler eine kleine Formdelle erlebt. Sportlich geht es dabei um eine vorübergehende Schwächephase, nicht um eine grundsätzliche Krise.

Social Media und Lifestyle im Fokus

Abseits des Platzes sorgt vor allem das Auftreten des Bayern-Talents für Gesprächsstoff. Karl ist in einem durchgehend pinkfarbenen Outfit aufgetreten, hat eine Freundin, die als Influencerin arbeitet, und ist auf Instagram aktiv.

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Auf Instagram hat Karl 1,1 Millionen Follower. Wer sich die Inhalte anschaut, stellt fest, dass sie weitgehend unauffällig und harmlos wirken. Vieles davon entspricht dem, was viele Menschen in diesem Alter in sozialen Netzwerken veröffentlichen.

Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete Karl am Vortag ironisch als Social-Media-Experten und Teilzeit-Pink-Panther. Die Zuspitzung sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit, obwohl bislang kein konkreter Vorwurf gegen den Spieler bekannt ist, der über seinen Lebensstil hinausgeht.

Vergleich mit Lamine Yamal und Debatte um Ballack

Ein Vergleich drängt sich in der Debatte mit dem Barcelona-Star Lamine Yamal auf. Gegen ihn ermittelte die spanische Justiz, nachdem zu seinem 18. Geburtstag im Juli 2025 eine Party unter dem Motto Gangster's Paradise stattgefunden hatte.

Bei dieser Feier sollen kleinwüchsige Menschen zur Unterhaltung gebucht worden sein. Ein vergleichbarer Skandal ist im Fall von Lennart Karl nach derzeitigem Stand nicht bekannt, weshalb die Kritik vor allem auf dessen Auftreten und Außendarstellung zielt.

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Auch Ex-Nationalspieler Michael Ballack ist Teil der Diskussion. Dabei geht es um die Frage, ob ein TV-Experte gleichzeitig als Spielerberater tätig sein darf. Die Frage wird im Umfeld des Fußballs seit einiger Zeit kontrovers diskutiert.

Frühere Bayern-Talente und ihre Geschichte

Dass Uli Hoeneß selbst einmal jung war, wird in der Debatte ebenfalls erinnert. Gemeinsam mit Paul Breitner bildete er beim FC Bayern eine Art Revoluzzer-WG. Legendär ist ein Foto der beiden, auf dem sie in der Münchner Innenstadt in extrem knappen Badehosen vor einem Rolls-Royce posierten.

Auch Franz Beckenbauer sorgte früh für Aufsehen. Mit 18 Jahren war er Vater eines unehelichen Sohnes, was Anfang der 1960er-Jahre als großer Skandal galt. Der Deutsche Fußball-Bund wollte ihn deshalb aus der Jugend-Nationalmannschaft werfen.

Schließlich einigte man sich darauf, dass der spätere Kaiser im Zimmer von Jugendtrainer Dettmar Cramer schlafen musste, um ihn unter Kontrolle zu halten. Beckenbauer, Hoeneß und Breitner wurden später Welt- und Europameister. Mit diesen Erfolgen legten sie nach den Schilderungen den Grundstein für die jahrzehntelange Dominanz des FC Bayern.