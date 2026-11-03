Lennart Karl im Fokus: Mats Hummels kritisiert den Torjubel

Lennart Karl sorgt mit seinem Torjubel für Debatten, Mats Hummels hält wenig davon. Uli Hoeneß kündigt ein ernstes Gespräch mit dem Bayern-Talent an.

Lennart Karl sorgt mit einer brisanten Geste für Gesprächsstoff. Der 18-Jährige hält sich beim Torjubel die Finger in die Ohren, und viele Beobachter sehen darin eine Antwort auf die Kritik der vergangenen Tage. Bei Amazon Prime äußerte sich anschließend Mats Hummels deutlich und machte klar, dass er von solchen Gesten wenig hält.

Die Debatte um den Bayern-Youngster reicht inzwischen weit über den Jubel hinaus. Auch Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, und Sportvorstand Max Eberl haben sich öffentlich zu Karl geäußert. Karls Berater hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und verteidigt seinen Schützling vehement.

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Torjubel mit Fingern in den Ohren: Was hinter der Geste steckt

Lennart Karl hält sich beim Torjubel die Finger in die Ohren, eine Geste, die nach Einschätzung vieler Fans direkt auf die zuletzt geäußerte Kritik reagiert. Ob dies tatsächlich die Absicht des Spielers war, lässt sich aus den vorliegenden Informationen nicht eindeutig belegen. Fest steht, dass die Szene in kurzer Zeit zum Thema in Medien und Stadien wurde.

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, nahm die Geste zum Anlass, grundsätzlich über Torjubel zu sprechen. Nach seiner Ansicht sieht man solche Jubelformen mittlerweile viel zu oft. Hummels spricht damit nicht nur über Karl, sondern über eine allgemeine Entwicklung im modernen Fußball.

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Hummels, Hoeneß und Eberl: Die Positionen im Streit um Karl

Mats Hummels begründete seine Haltung mit dem Hinweis, dass Kritik zum Fußball gehört. Wer viel Geld verdiene, werde eben auch viel diskutiert, argumentierte der 37-Jährige bei Amazon Prime. Gleichzeitig verwies Hummels auf seinen achtjährigen Sohn, der in den Spielen seiner Mannschaft Kinder beobachtet, die den Jubel nachahmen.

Uli Hoeneß kündigte ein ernstes Gespräch mit Lennart Karl an und stellte klar, dass der Spieler noch lange kein Superstar sei. Junge Profis, so Hoeneß, bräuchten vor allem Demut. Der Ehrenpräsident brachte zudem die Vergleiche mit Michael Olise ins Spiel, die Karl offensichtlich nicht guttun würden.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hatte Lennart Karl bereits zuvor öffentlich kritisiert. Der Youngster müsse zeigen, dass er aus seinem sportlichen Loch herauskomme. Eberl sprach zudem von dem einen oder anderen Fehltritt und forderte, Karl solle sich auf den Fußball konzentrieren.

Berater wirft Bayern-Bossen Vermischung vor

Nach den Aussagen von Eberl und Hoeneß schaltete sich Michael Ballack in die Debatte ein. Die Stellungnahme des früheren Nationalspielers wird in den vorliegenden Informationen allerdings nicht näher ausgeführt, weshalb sich über ihren Inhalt keine weiteren Aussagen treffen lassen.

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Karls Berater verteidigte seinen Schützling vehement und warf den Verantwortlichen beim FC Bayern vor, sportliche Entwicklung und Außendarstellung miteinander zu vermischen. Nach seiner Darstellung hat Uli Hoeneß den Spieler dadurch öffentlich zur Zielscheibe erklärt. Der Konflikt zwischen sportlicher Kritik und öffentlicher Wirkung bleibt damit ungelöst.

Als nächster konkreter Schritt steht das angekündigte ernste Gespräch zwischen Uli Hoeneß und Lennart Karl im Raum. Ein Termin dafür wird in den vorliegenden Informationen nicht genannt. Ob sich die Debatte um den Torjubel dadurch beruhigt, hängt davon ab, wie der Verein und der Spieler mit der öffentlichen Kritik umgehen.