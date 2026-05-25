Lennart Karl in pinkem Trikot für die Weltmeisterschaft

Lennart Karl, ein Star des Rekordmeisters Bayern München, wird in wenigen Tagen mit der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) das nächste Highlight vor der Tür haben. Er wird in den 26-Mann-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen und hat bereits in seiner Freizeit das Trikot der französischen Nationalmannschaft anziehen lassen.

Star Lennart Karl (18) wird in wenigen Tagen mit der Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) das nächste Highlight vor der Tür haben.

Erst am Donnerstag wurde der flinke Offensivspieler in den 26-Mann-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) berufen. Derzeit hat Karl nach dem Gewinn des DFB-Pokals (3:0 gegen den VfB Stuttgart) drei Tage Zeit, seinen Akku für die Weltmeisterschaft aufzuladen und mit seiner Freundin Zoe Käppele (22) zu entspannen.

Allerdings scheint das Super-Juwel schon voll im WM-Fieber zu sein. TikTok-Sternchen Käppele hat in ihrer Instagram-Story, wo ihr 145.000 Fans folgen, am Sonntag jedenfalls ein lustiges Pärchen-Foto hochgeladen. Dort posiert Karl mit verschränkten Armen in einem pinken Sport-Shirt und einer kurzen, graufarbigen Jogginghose lässig neben seiner Freundin, die ein bauchfreies graues Sport-Top und eine blaue Jeans trägt. Überraschend: Beim pinken Sport-Shirt handelt es sich um das Torwart-Ausweichtrikot von WM-Teilnehmer und Titel-Favorit Frankreich.

Da Karl die Arme verschränkt, ist das Frankreich-Emblem und das Logo von Ausrüster Nike nicht klar zu erkennen. Warum der Youngster ein Jersey des großen Konkurrenten um den WM-Titel trägt, verrät Zoe in ihrem Post nicht. Höchstwahrscheinlich fand der Nationalspieler die Farbkombination einfach cool. Es ist der nächste Pink-Auftritt von Karl!

Schon beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid saß der damals verletzte Lennart Karl mit einem pinken Trainingsanzug, pinkfarbener Mütze und passenden Sneakern auf der Tribüne neben seiner Freundin Zoe und Tom Bischof sowie dessen Freundin Josefine Scholl. Für seine Kleidungswahl gab es von seinem Berater Michael Ballack und Bayern-Patron Uli Hoeneß im Nachgang sogar Kritik. Diesmal muss der Star des Rekordmeisters wohl keine Kritik von den beiden fürchten.

Auch die deutschen Fans dürften es ihm nicht übelnehmen, dass er in seiner Freizeit das Trikot der französischen Nationalmannschaft anzieht. Ab Mittwoch sehen die deutschen Fans ihren Shootingstar dann nicht mehr im Freizeit-Look im Torwart-Trikot der französischen Nationalmannschaft, sondern wieder überwiegend in DFB-Klamotten in der Öffentlichkeit. Dann startet nämlich die Vorbereitung der Nationalelf auf das Turnier im Adidas-Camp in Herzogenaurach





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