Der jährige DFB-Star Lennart Karl hat sich zu Wort gemeldet nach seiner schweren Verletzungsschock im Vorfeld der WM. Er wird das Turnier wegen eines Muskelbündelrisses verpassen, gerade als das Turnier beginnt.

Der jährige Lennart Karl , bekannt als DFB-Star, hat sich nur wenige Stunden nach seiner schweren Verletzung selbst zu Wort gemeldet. Der 18-Jährige wird das Weltmeisterschaftsturnier wegen eines Muskelbündelriss es verpassen.

Am Freitagnachmittag wendet er sich mit einer Aussage, die den Schock tief in die Herzen der Fans geschlagen hat.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt.

" Das tut weh, das ist nichts. Der 18-Jährige hatte alles auf dieses Turnier gesetzt. Nun verpasst er den größten Moment eines Fußballspiels





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lennart Karl WM Verletzung Muskelbündelriss DFB-Star

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lennart Karl trägt Messi auf seinem Schienbeinschoner - Eine Motivation für den Bayern-StarDer 18-jährige Lennart Karl, der für den FC Bayern spielt, hat nun offenbart, dass er den achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi auf seinem linken Schienbeinschoner trägt. Karl hat bereits im November 2025 seine Bewunderung für Messi ausgedrückt und gesagt, dass er ihn als Vorbild sieht.

Read more »

Bundestrainer Nagelsmann: Lennart Karl verletzt im TrainingBundestrainer Julian Nagelsmann hat auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem letzten WM-Test gegen die USA verkündet, dass sich Lennart Karl im Abschlusstraining im Soldier Field Stadion verletzt hat. Die Aussage ist ein Schock für den jungen Fußballer, der als Shootingstar galt und beste Chancen beim WM-Start in der Startelf zu stehen hatte.

Read more »

DFB-Hoffnung verletzt: Lennart Karl droht WM-AusVor dem letzten WM-Testspiel gegen die USA muss das DFB-Team einen schweren Rückschlag verkraften: Hoffnungsträger Lennart Karl fällt womöglich länger aus. Auch die Rückkehr von Manuel Neuer verzögert sich.

Read more »

DFB-Team: Lennart Karl droht WM-Aus, Neuer erneut nicht fit data-manual=titleDer Bayernspieler verletzt sich im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch Torhüter Manuel Neuer ist noch nicht wieder einsatzbereit. data-manual=googleTeaserText

Read more »