FC-Bayern-Spieler Lennart Karl überraschte 600 Fans in Südtirol mit absoluter Ehrlichkeit: Einen Plan B gab es laut ihm nicht.

Lennart Karl hat bei einem öffentlichen Auftritt am Sonntag in der Raiffeisenhalle in St. Michael bei Bozen für enorme Aufmerksamkeit gesorgt. Der einundachtzehnjährige Offensivstar des FC Bayern München nutzte die Gelegenheit eines Besuchs bei den Fanklubs Hocheppan und Eppan 94, um mit absoluter Transparenz über seine beruflichen Ambitionen zu sprechen. Vor rund 600 Anhängern, die aus einem Dachverband von 39 Fanklubs mit insgesamt 7000 Mitgliedern nach Südtirol gereist waren, gab der deutsche Nationalspieler zu, dass er keinerlei Rückversicherung für seinen Karrierepfad geplant hatte.

Kein Backup Plan nur der pure Fokus

Karl erklärte seinen Fans eindringlich, dass für ihn als Spieler des FC Bayern München stets nur ein einziger Weg bestand. Als er während der Fragerunde angesprochen wurde, was er als zweiten Berufsplan in Betracht gezogen hätte, antwortete er direkt aus dem Herzen heraus. Der Fünf-Länderspieler betonte, dass es für ihn keinen Plan B gab, sondern ausschließlich Plan A existierte, da er täglich mit dem einzigen Ziel aufgestanden war, Fußball zu spielen.

Also read +++ 00:38 Moskau weist Kushner-Plan zurück: Keine Sicherheitsgarantien +++

Er erzählte den Anwesenden von Konflikten mit seinen Eltern, die von ihm forderten, die Schule vollständig durchzuziehen. Karl sagte seinen Eltern klar, dass er dies nicht tun wollte. Stattdessen widmete er sich vollständig seiner Leidenschaft, wobei er seinen dreizehnjährigen Bruder Vincent als aktuellen Anwärter auf dieselbe Karriere benannte. Vincent hat die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt verlassen und ist dem Heimatklub Viktoria Aschaffenburg beigetreten, ähnlich wie Lennart Karl im Januar 2022 wechselte.

Ehrliche Selbstkritik und familiäre Unterstützung

Die Reaktion auf seine Aussage war von amüsierter Bestürzung geprägt. Karl räumte selbst ein, dass er im normalen Leben nicht als überaus intellektuell gilt und ohne den Fußball wahrscheinlich nicht so gut dastehen würde. Er dankte seiner perfekten Familie und seinen Freunden für die enorme Unterstützung, die ihm geholfen hat, sich im Profibereich zu etablieren. Für ihn sind Familie und Gesundheit die absolut wichtigsten Säulen im Leben.

Advertisement

Der Spieler betonte erneut, dass sein Erfolg direkt mit dieser unbedingten Fokussierung auf den Fußball zusammenhing. Sollte es nicht geklappt haben, wäre er nach eigener Aussage schlecht durchgekommen, da er keine Alternative im Hinterkopf behalten hatte. Seine Offenheit sorgte nicht nur für Lacher, sondern auch für Respekt vor seiner klaren Haltung und der Unterstützung durch sein Umfeld.

Verbindung zu Südtirol und vergangene Äußerungen

Der Besuch bei den südtiroler Fans ist keine Einzelerscheinung in Karl Karriere. Schon in der vergangenen Saison hatte er beim FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980 einen weiteren kontroversen Moment geschaffen. Damals hatte er erklärt, dass der FC Bayern zwar ein Traumverein ist, er aber langfristig definitiv zu Real Madrid wechseln möchte.

Diese Aussage hatte zu erheblicher Diskussion in den Medien und unter den Fans geführt. Bei dem aktuellen Treffen in der Säbener Straße entfernten drei Stunden Fahrzeit lag der Fokus jedoch mehr auf der persönlichen Begegnung. Nach einer Stunde Autogrammschreiben und Fotos mit den Kindern und Familien stand der Spieler den Anhängern für weitere Gespräche zur Verfügung, was die starke Verbindung zwischen dem Verein und den internationalen Fanklubs unterstrich.

Kontext und Traditionen des FC Bayern

Der FC Bayern München pflegt enge Beziehungen zu seinen internationalen Fanklubs. So war bereits Tom Bischof, ein enger Kumpel Karls, im vergangenen Jahr in Südtirol. Auch frühere Führungspersönlichkeiten wie der sechzehnsiebige Ex-Trainer Carlo Ancelotti, der mittlerweile in Brasilien tätig ist, und der einundsiebzigjährige Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge haben diesen Ort besucht. Diese Traditionen unterstreichen die globale Reichweite des Vereins und die Bedeutung des persönlichen Kontakts der Spieler zu ihren Unterstützern.