FC Bayern-Star Lennart Karl sorgt mit offener Rede bei den Fanklubs Hocheppan und Eppan '94 in St. Michael für Aufmerksamkeit und bestätigt seinen fixen Fokus auf Real Madrid.

Der 18-jährige deutsche Nationalspieler Lennart Karl hat während eines Besuchs bei den Fanklubs Hocheppan/ Südtirol und Eppan '94 in der Raiffeisenhalle in St. Michael mit radikaler Ehrlichkeit für Aufsehen gesorgt. Bei diesem Termin am Sonntagnachmittag trafen sich rund 600 Anhänger des FC Bayern München, die zum Südtirol er Dachverband mit seinen 39 Mitgliedsklubs gehören. Die emotionale Fragerunde beleuchtete nicht nur Karl's aktuelle Karriere, sondern gab auch tiefe Einblicke in seine persönliche Mentalität und seine Ziele jenseits des Fußballs.

Kein Plan B nur absolute Priorität

Lennart Karl bestritt kategorisch, jemals eine Alternative zu seiner Profikarriere im Sinn gehabt zu haben, als ein Fan ihn nach seinem potenziellen Beruf ohne Fußball fragte. Der gebürtige Aschaffenburger erklärte, er habe niemals einen anderen Plan als den A-Plan verfolgt, wobei er betonte, aus seinem Herzen heraus und ohne Zurückhaltung die Wahrheit zu sagen. Seine Eltern hatten zwar verlangt, dass er die reguläre Schullaufbahn zu Ende führt, doch Karl hat sich damals gegen diesen Weg entschieden und jeden Morgen aufgestanden, allein getrieben vom Willen, Fußball zu spielen. Diese unerschütterliche Einstellung teilt er mittlerweile auch mit seinem 13-jährigen Bruder Vincent, der kürzlich die Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt verließ und nun im Nachwuchs von Viktoria Aschaffenburg unterkommt. Ein ähnlicher Entwicklungsweg wie der von Lennart verlief bei Vincent, denn nach einem Wechsel nach Aschaffenburg ging Lennart im Januar 2022 zunächst in die Jugendakademie, bevor es ihn ein halbes Jahr später an den Bayern-Campus nach München zog. Karl gab zu, dass er sich selbst nicht als besonders clever im Leben empfindet und im Ernstfall nicht wüsste, womit er sich sonst beschäftigen sollte, was die Fans zum Schmunzeln brachte.

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Soziale Netzwerke als Karriere-Katalysator

Der junge Nationalspieler hob hervor, dass sein Erfolg maßgeblich auf der Unterstützung durch sein persönliches Umfeld basiert, da er andernfalls nicht so gut durch das Leben gekommen wäre. Er beschrieb seine Freunde und seine Familie als perfekt und extrem hilfreich, was für ihn den bewies, dass Familie das Wichtigste im Leben ist, noch vor der Gesundheit. Diese starke Bindung an sein soziales Netz war laut Karl der entscheidende Faktor, der ihm half, den einzigen Plan A, also den Fußball, erfolgreich umzusetzen. Seine Offenheit ist dabei keine Erscheinung der ersten Stunde; bereits im Januar 2026 hatte er beim FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980 für einen großen Wirbel gesorgt, als er seinen Traumverein offen benannte. Damals erklärte der Spieler, der mittlerweile fünf Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten hat, dass der FC Bayern zwar ein großer Verein sei, es aber sein absoluter Traum sei, irgendwann einmal zu Real Madrid zu wechseln. Diese direkte Aussage hatte zuvor massive Reaktionen hervorgerufen, diesmal blieben in Südtirol jedoch vor allem die Begeisterung der Fans und der Respekt vor seiner Authentizität bestehen.

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Persönliche Begegnung und historische Tradition

Nach der intensiven Diskussion widmete sich Lennart Karl für etwa eine Stunde den Fans, unterzeichnete zahlreiche Autogramme und stand für Fotos zur Verfügung, wobei er sich besonders viel Zeit für Kinder nahm. Der Besuch in der Raiffeisenhalle folgte einer langen und traditionsreichen Serie prominenter Gastspiele, die den Wert dieser Begegnungen für die lokale Fangemeinde unterstreichen. In der vergangenen Saison war bereits Tom Bischof, der 21-jährige Kumpel und Mitspieler von Lennart Karl, bei den Bayern-Fans im Südtiroler Raum zu Gast gewesen. Noch früher hatten hochkarätige Größen des Vereins wie der 67-jährige ehemalige Trainer Carlo Ancelotti sowie der 71-jährige Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge den Fanklubs die Ehre erweisen. Diese Kontinuität zeigt, dass der direkte Draht zu den jungen Talenten und den Top-Entscheidern gleichermaßen geschätzt wird und die emotionale Bindung der internationalen Fangruppen zum Münchner Großverein nach wie vor stark ist.