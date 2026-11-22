FC Bayern Talent Lennart Karl offenbart im Interview seinen Mut: Ohne Plan B und gegen den Willen der Eltern setzte er als 18-Jähriger nur auf Profifußball und gewinnt jetzt.

Der 18-jährige Nachwuchsspieler Lennart Karl hat sich den Traum von der Profikarriere erfüllt und steht nun fest im Kader des FC Bayern München. In einem öffentlichen Auftritt bei einem Fanclub des Traditionsvereins in Südtirol gab der junge Star ein überraschend offenes Geständnis ab. Er räumte ein, dass er bei seinem Weg an die Spitze keinerlei Sicherheitsnetz oder alternative Berufsplanung besaß.

Karl verzichtete bewusst auf Absicherung

Als einer der vielversprechendsten Talente im deutschen Fußball setzte Lennart Karl alle seine Hoffnungen auf den Sport. Bei der Frage, was geschehen wäre, wenn der Durchbruch nicht gelungen wäre, antwortete er direkt: Es gab keinen Plan B. Für ihn existierte ausschließlich der Weg zum Profi. Diese radikale Entscheidung traf jedoch nicht überall auf Zustimmung in seinem persönlichen Umfeld. Seine Eltern drängten ihn dringend dazu, seinen Schulabschluss zu machen, was er jedoch entschieden ablehnte.

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Stattdessen stand er täglich auf, um nur Fußball spielen zu können. Diese Hingabe prägte auch seine Beziehung zu seinem jüngeren Bruder Vincent Karl. Der 13-Jährige folgt den Spuren seines älteren Bruders und sucht regelmäßig nach Ratschlägen. Lennart Karl unterstützt ihn dabei aktiv, obwohl er weiß, dass der Weg hart ist und kein garantierter Erfolg verspricht.

Vincent Karl fürchtet den Job im Normalfall

Die Unsicherheit bezüglich einer alternativen Zukunft lastet nicht nur auf Lennart, sondern auch auf der jüngeren Generation der Familie. Vincent Karl räumte in einem ungeschönten Statement ein, dass er sich in keiner Hinsicht absichern fühlt. Sollte seine eigene Karriere einmal ins Stocken geraten, wüsste er nicht, welche beruflichen Optionen ihm zur Verfügung stehen würden.

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Der Teenager bewertete sich selbst als nicht besonders akademisch begabt und gab zu, dass der Sport sein einziger Weg sei, um im Leben erfolgreich zu sein. Er ist dankbar, dass die Karriere seines älteren Bruders Lennart Karl erfolgreich verlief, da dies ihre sozialen Kontakte und Möglichkeiten deutlich erweitert hat. Ohne diesen sportlichen Erfolg wäre die soziale Integration für beide Brüder wahrscheinlich schwieriger ausgefallen.

Finanzielle Absicherung bis 2029

Trotz der früheren Unsicherheit hat sich die Situation für Lennart Karl nun grundlegend geändert. Am 18. Geburtstag im vergangenen Februar unterzeichnete er einen neuen Langzeitvertrag mit dem FC Bayern München. Dieser bindet den Talentsträger bis zum Sommer 2029 an den Münchner Verein.

Mit diesem neuen Pakt ist auch eine erhebliche finanzielle Verbesserung verbunden. Rund zwei Millionen Euro brutto wird Lennart Karl pro Jahr verdienen. Diese Summe stellt nicht nur eine Anerkennung seiner sportlichen Leistungen dar, sondern schafft auch die langfristige Sicherheit, die er einst als riskant empfunden hatte. Die Entscheidung, alles auf Fußball zu setzen, hat sich somit für ihn ausgezahlt und bietet ihm eine stabile Basis für die Zukunft.