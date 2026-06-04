Lennart Karl trägt Messi auf seinem Schienbeinschoner - Eine Motivation für den Bayern-Star

Der 18-jährige Lennart Karl, der für den FC Bayern spielt, hat nun offenbart, dass er den achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi auf seinem linken Schienbeinschoner trägt. Karl hat bereits im November 2025 seine Bewunderung für Messi ausgedrückt und gesagt, dass er ihn als Vorbild sieht.

Der 18-jährige Lennart Karl , der für den FC Bayern spielt, hat nun offenbart, dass er den achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi auf seinem linken Schienbeinschoner trägt.

Karl hat bereits im November 2025 seine Bewunderung für Messi ausgedrückt und gesagt, dass er ihn als Vorbild sieht. Das Schienbeinschoner-Geheimnis verdeutlicht nun, wie weit diese Verehrung wirklich geht. Karl trägt Messi bei Spielen immer bei sich, was nicht nur ein Zeichen der sportlichen Anerkennung ist, sondern auch eine Motivation. Es ist ein Ansporn, hart dafür zu arbeiten, um auf höchstem Niveau einen Namen zu machen.

Bei der WM hat Karl bald die nächste große Möglichkeit, sich zu beweisen. Bei dem Mega-Turnier könnte er dann auch erstmals auf Messi treffen, der mit seinen Argentiniern den WM-Titel von 2022 verteidigen möchte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lennart Karl FC Bayern Lionel Messi WM Schienbeinschoner Motivation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lennart Karl: Vom Jugendtalent zum WM-Star - und sein kleiner Bruder Vincent im FokusDer 18-jährige Lennart Karl hat sich beim FC Bayern etabliert und steht bei der WM 2026 auf dem Rasen. Seine talentierte Jugend, der umstrittene Wechsel von der Eintracht und die außergewöhnlichen Leistungen in Bundesliga und Champions League brachten ihn an die Weltspitze. Gleichzeitig rückt sein zwölfjähriger Bruder Vincent, ebenfalls ein Supertalent, in den Fokus des FC Bayern und der Öffentlichkeit.

Read more »

FC Bayern: Von diesem Kollegen schwärmt Karl besondersLennart Karl kann eine starke Entwicklung vorweisen. Dabei orientiert er sich an seinen Teamkollegen vom FC Bayern.

Read more »

Lennart Karl? Klarer Ratschlag an NagelsmannSPORT1-Experte Maik Franz hat einen Rat an Julian Nagelsmann und fordert ein altbekanntes Prinzip. Ein Talent spielt für ihn dabei eine wichtige Rolle.

Read more »

Karl schwärmt von Bayern-Kollegen, aber ein Weltstar ist auf seinem SchienbeinschonerMichael Olises außergewöhnliche Qualitäten am Ball, dazu die Arbeitseinstellung von Joshua Kimmich und Harry Kane: Youngster Lennart Karl schaut sich für

Read more »