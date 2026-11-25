Der Lüneburger Sänger und Bassist hat 2025 den Nachwuchspreis der JazzBaltica bekommen. Bei NDR Kultur EXTRA stellte er sein Trio PEACE vor.

Lennart Meyers erstes Instrument war die Gitarre. Weil er beim Spielen ständig mitsang, legte der Lehrer seinen Eltern nahe, auch dieses Talent zu fördern. Später kamen noch E-Bass und Kontrabass dazu.

Eine ausgezeichnete Grundlage für einen jungen Jazzmusiker, der ständig auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten ist. Im Sommer 2025 durfte Lennart Meyer in Timmendorfer Strand den Förderpreis der JazzBaltica entgegennehmen und ein Konzert mit seinem Quartett spielen. Inzwischen war er mit seinem international besetzten Trio PEACE im Studio. Gemeinsam mit der chinesischen Sängerin Jiuning Liu und dem brasilianischen Gitarristen Lucas Etcheverria hat Meyer seine Musik 2025 bei NDR Kultur EXTRA vorgestellt.

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