Der 19-Jährige hat in dieser Saison groß aufgespielt und trägt großen Anteil daran, dass der 'Effzeh' auch in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus spielen darf.

Lenny verletzt sich im Training , Nagelsmann muss abwarten. Der 19-Jährige hat in dieser Saison groß aufgespielt und trägt großen Anteil daran, dass der 'Effzeh' auch in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus spielen darf.

Nagelsmann lobte seine Leistungen bei der Nominierungs-Pressekonferenz und erklärte, wieso er sich letzten Endes gegen eine Nominierung des Shootingstars entschieden hatte. Der Nationalmannschaft im November 2025 gegen Luxemburg, ehe er vor dem zweiten Spiel der Länderpause zur U21 abreiste. Beim 2:0-Erfolg der DFB-Elf wurde er nicht eingesetzt. Nach einer enttäuschenden letzten Saison fand Chris Führich in dieser Spielzeit wieder zu alter Stärke zurück und konnte 14 Scorerpunkte in der Bundesliga verbuchen.

In den restlichen Wettbewerben lief es allerdings eher durchwachsen für den 28-Jährigen: In der Europa-League kam in zwölf Spielen nur eine Vorlage dazu, im Seine Nichtnominierung begründete Nagelsmann damit, dass er bei der Nationalmannschaft 'nie sein VfB-Gesicht zeigen' konnte. Das 'Befreite', das er sich in Stuttgart in dieser Saison erarbeitet hatte, hätte demnach bei seinen DFB-Einsätzen gefehlt. Karim Adeyemi hatte in dieser Saison mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen und fand sich in der Rückrunde immer häufiger auf der Bank wieder.

Dennoch brachte es der 24-Jährige auf solide sieben Tore und vier Vorlagen. Bei der Pressekonferenz lobte Nagelsmann vor allem das Verhalten des BVB-Profis: 'Menschlich, wie der das aufgefasst hat, wie der reagiert hat - 1A'. Auch im Nachhinein dann die Nachrichten, wie er das auffasst, das ist mir schon wichtig zu betonen, hat er wirklich gut gemacht





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