Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

Lenovo IdeaPad Slim 3: Günstiger als nie vor, aber mit Einschränkungen

Computer News

Lenovo IdeaPad Slim 3: Günstiger als nie vor, aber mit Einschränkungen
NotebooksLenovoIdeapad Slim 3
📆21/05/2026 09:37:00
📰PCGH_Redaktion
37 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 63%

Das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist derzeit bei Amazon zum Sonderpreis erhältlich. Es ist mit 19 Prozent Rabatt auf den angegebenen Streichpreis von 429,99 Euro und damit für nur 349,99 Euro erhältlich. Allerdings hat der Preisverlauf der Amazon-Preistracker Keepa einige Lücken, und das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist derzeit nur bei Amazon erhältlich.

Notebooks sind die idealen Begleiter für Schüler, Studierende und Berufstätige. Mit ihnen ist es ortsunabhängig möglich, Texte zu bearbeiten, Tabellenberechnungen durchzuführen oder Medien zu streamen.

Zudem muss ein brauchbares Modell kein Vermögen kosten. So gibt es derzeit bei Amazon das Lenovo IdeaPad Slim 3 zum Sonderpreis im Angebot. Es ist mit 19 Prozent Rabatt auf den angegebenen Streichpreis von 429,99 Euro und damit für nur 349,99 Euro erhältlich. Ein starker Deal, denn dem Amazon-Preistracker Keepa zufolge gab es den Laptop bisher noch nie so günstig zu kaufen.

Allerdings ist die Dokumentation des Preisverlaufs etwas lückenhaft. So fehlen Einträge für den Zeitraum vom 26. Dezember 2025 bis zum 11. Februar 2026 sowie vom 1.

März 2026 bis zum 1. April 2026. Im PCGH-Preisvergleich ist das Lenovo IdeaPad Slim 3 nicht kategorisiert, was darauf hindeutet, dass es aktuell nur bei Amazon erhältlich ist

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PCGH_Redaktion /  🏆 35. in DE

Notebooks Lenovo Ideapad Slim 3 Amazon Preistracker Keepa PCGH-Preisvergleich Günstiger Als Nie Vor Einschränkungen

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der bequemste Gaming-Stuhl ist jetzt bei Amazon sensationell günstigDer bequemste Gaming-Stuhl ist jetzt bei Amazon sensationell günstigIhr verbringt die wichtigsten Stunden des Tages an eurem PC, warum also nicht bequem dabei sitzen? Amazon bietet gerade einen Luxus-Stuhl extrem...
Read more »

„LOL: Last One Laughing“ Staffel 7: Wann sind Folge 3 und 4 bei Amazon zu sehen?„LOL: Last One Laughing“ Staffel 7: Wann sind Folge 3 und 4 bei Amazon zu sehen?Die nächste „LOL: Last One Laughing“-Runde ist gestartet, allerdings nicht mit allen Folgen am Stück. Wer wohl diesmal zuletzt lacht?
Read more »

„Dieser Film haut rein“: Survival-Thriller erobert jetzt bei Amazon die Charts„Dieser Film haut rein“: Survival-Thriller erobert jetzt bei Amazon die ChartsDer auf wahren Ereignissen beruhende Survival-Thriller/Katastrophenfilm „Not Without Hope“ reißt das Amazon-Publikum regelrecht mit und sorgt für einen
Read more »

Amazon haut eine Premium-Soundbar 100 Euro günstiger rausAmazon haut eine Premium-Soundbar 100 Euro günstiger rausSonos ist nach wie vor ein starker Name im Soundbereich und eine ihrer besten Soundbars ist gerade verlockend günstig.
Read more »



Render Time: 2026-05-21 12:37:25