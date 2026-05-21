Lenovo IdeaPad Slim 3: Günstiger als nie vor, aber mit Einschränkungen

Das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist derzeit bei Amazon zum Sonderpreis erhältlich. Es ist mit 19 Prozent Rabatt auf den angegebenen Streichpreis von 429,99 Euro und damit für nur 349,99 Euro erhältlich. Allerdings hat der Preisverlauf der Amazon-Preistracker Keepa einige Lücken, und das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist derzeit nur bei Amazon erhältlich.

Notebooks sind die idealen Begleiter für Schüler, Studierende und Berufstätige. Mit ihnen ist es ortsunabhängig möglich, Texte zu bearbeiten, Tabellenberechnungen durchzuführen oder Medien zu streamen.

Zudem muss ein brauchbares Modell kein Vermögen kosten. So gibt es derzeit bei Amazon das Lenovo IdeaPad Slim 3 zum Sonderpreis im Angebot. Es ist mit 19 Prozent Rabatt auf den angegebenen Streichpreis von 429,99 Euro und damit für nur 349,99 Euro erhältlich. Ein starker Deal, denn dem Amazon-Preistracker Keepa zufolge gab es den Laptop bisher noch nie so günstig zu kaufen.

Allerdings ist die Dokumentation des Preisverlaufs etwas lückenhaft. So fehlen Einträge für den Zeitraum vom 26. Dezember 2025 bis zum 11. Februar 2026 sowie vom 1.

März 2026 bis zum 1. April 2026. Im PCGH-Preisvergleich ist das Lenovo IdeaPad Slim 3 nicht kategorisiert, was darauf hindeutet, dass es aktuell nur bei Amazon erhältlich ist





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