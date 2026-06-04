Lenovo Tab Plus: Ein vielseitiges Multimedia-Tablet zum Sonderpreis

Das Lenovo Tab Plus ist ein vielseitiges Multimedia-Tablet, das mit einem 11,5-Zoll-Bildschirm und einer Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln ausgestattet ist. Es ist mit einem MediaTek Helio G99-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Der Massenspeicher misst sich auf 128 GB, was für einige Apps und Dateien ausreicht. Das Tablet ist auch mit Kameras ausgestattet und eignet sich für Videotelefonie und Schnappschüsse. Die Akkulaufzeit beim Videostreaming liegt bei bis zu 12 Stunden.

Wer auf der Suche nach einem vielseitigen Multimedia-Tablet ist, sollte einen Blick auf das Lenovo Tab Plus werfen. Im Rahmen der aktuellen Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion bei MediaMarkt und Saturn ist das Tablet zum aktuellen Bestpreis erhältlich.

Es kostet nur noch 185,49 Euro. Der bisherige Tiefstpreis liegt mit 181,02 Euro kaum niedriger. Das Lenovo Tab Plus ist mit einem 11,5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln ausgestattet. Die Pixeldichte liegt damit bei 203 ppi, was für eine ausreichend scharfe Darstellung von Medien und Texten sorgt.

Hinzukommt eine Bildwiederholrate von 90 Hertz. Damit sollten flüssige Animationen und geschmeidiges Scrollen möglich sein. Die maximale Helligkeit ist mit 400 nits angegeben. Das reicht für die Nutzung in Innenräumen oder im Schatten aus.

Bei direkter Sonneneinstrahlung könnte es aber zu Schwierigkeiten kommen. Acht integrierte Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung sollen für einen räumlicheren und kraftvolleren Klang sorgen. Das dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die Inhalte häufiger ohne Kopfhörer konsumieren. Auch als Bluetooth-Lautsprecher soll sich das Tablet nutzen lassen.

Als Prozessor kommt ein MediaTek Helio G99 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen Octa-Core-Chip mit einer Taktrate von bis zu 2,2 GHz und einer integrierten ARM Mali-G57 MC2 für die Grafikverarbeitung. Das Tablet ist somit weniger für leistungsintensive Anwendungen wie 3D-Gaming oder Videobearbeitung geeignet. Es ist vielmehr ein Gerät zum Medienstreaming, zum Lesen von E-Books, für einfache bis mittlere Spiele und grundlegende Office-Aufgaben.

An Arbeitsspeicher stehen 8 GB zur Verfügung. Damit dürfte auch leichtes Multitasking kein Problem darstellen. Der Massenspeicher bemisst sich auf 128 GB, was für einige Apps und Dateien ausreicht. Wer mehr Platz benötigt, kann den Speicher mit microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu einem Terabyte erweitern.

Als Betriebssystem ist Android 14 vorinstalliert. Dieses soll auf Android 16 aktualisiert werden können. Weitere große Updates soll das Gerät aber nicht mehr erhalten. Sicherheitspatches verspricht der Hersteller bis Juli 2028.

Auch mit Kameras ist das Lenovo Tab Plus ausgestattet. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite kommt eine 8-MP-Linse zum Einsatz. Damit eignet sich das Tablet auch für Videotelefonie und Schnappschüsse. Die Akkulaufzeit beim Videostreaming gibt der Hersteller mit bis zu 12 Stunden an.

Damit dürfte das Tablet auch in anderen Einsatzszenarien lange durchhalten. Das Lenovo Tab Plus ist bei den beiden Händlern für 185,49 Euro erhältlich. Während der Mehrwertsteueraktion gibt es noch viele weitere interessante Angebote zu entdecken. So sind auch eine Sony-Soundbar, ein Bluetooth-Lautsprecher und ein Xiaomi-Smartphone zum Sonderpreis erhältlich





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Lenovo Tab Plus Multimedia-Tablet Sonderpreis Mediatek Helio G99 Android 14

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