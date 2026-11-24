Der englische Fußballverband hebt die Sperre von Leny Yoro auf. Der Verteidiger darf nun im Heimdebüt von Trainer Mauricio Pochettino gegen Brentford auflaufen, nachdem die Rote Karte als ungerechtfertigt eingestuft wurde.

Manchester United hat einen erheblichen personellen Gewinn für das bevorstehende Premier-League-Spiel verbucht, da die englische Fußballorganisation (FA) die einstweilige Sperrung von Leny Yoro aufgehoben hat. Die Entscheidung wurde am Dienstag offiziell bekanntgegeben und bedeutet, dass der französische Innenverteidiger für das Heimspiel gegen Brentford zur Verfügung steht. Dies ist besonders relevant, da Trainer Mauricio Pochettino am kommenden Samstag sein erstes Spiel an der Side line der Red Devils unter der Leitung seines Teams bestreiten wird. Die Aufhebung der Sanktion eröffnet dem Verein die Chance, einen der stabilsten Akteure in der Defensive für den wichtigen Auftritt im eigenen Stadion einzusetzen.

Aufhebung der Sperrung durch FA

Das englische Dachorgan der Premier League hat in einer offiziellen Mitteilung bestätigt, dass die Ein-Spiele-Sperre des 18-jährigen Abwehrspielers aufgrund einer erfolgreichen Berufung rückgängig gemacht wurde. In der Stellungnahme wird explizit ausgeführt, dass die Disziplinarmaßnahme aufgrund einer als ungerechtfertigt eingestuften Roten Karte aufgehoben wurde. Zwar hat die Organisation angekündigt, die schriftliche Begründung für ihre Revision zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen, doch die unmittelbare Konsequenz ist die Spielberechtigung für das nächste Pflichtspiel. Diese Klarstellung eliminiert die zuvor bestehende Unsicherheit darüber, ob der junge Starverteidiger den Platz stürmen darf oder nicht.

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Kontext der umstrittenen Roten Karte

Der Grund für die ursprüngliche Disziplinarmaßnahme liegt in der Partie am vergangenen Sonntag zurück, in der Manchester United mit 0:4 gegen Liverpool verlor. In der achten Spielminute sah Leny Yoro die rote Karte, nachdem er den angreifenden Alexander Isak zu Fall gebracht hatte. Der Schiedsrichter Samuel Barrott bewertete diese Aktion ursprünglich als Verhindern einer offensichtlichen Torchance, was automatisch den Ausschluss vom Platz nach sich zog. Diese Einstufung war jedoch nicht unumstritten, da Isak den Ball sich selbst etwas zu weit vorgelagert hatte, was die Frage aufwarf, ob er die Situation überhaupt noch kontrollieren würde. Die Umstände deuten darauf hin, dass die Bewertung als klares Hindernis einer Torchance möglicherweise zu streng interpretiert wurde.

Kritik von Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino hatte sich bereits unmittelbar nach dem Abpfiff scharf gegen die Entscheidung des Schiedsrichters gewendet und sprach von einer völlig unfairen Situation. Der argentinische Chefcoach betonte gegenüber Sky Sports, dass das Foul von Yoro nicht vorsätzlich begangen wurde und im Fußball eine natürliche Konsequenz des Spiels darstellt. Pochettino führte aus, dass jeder ehemalige Spieler die Unabsichtlichkeit der Aktion nachvollziehen könne. Diese klare Positionierung des Trainers scheint nun von der FA berücksichtigt worden zu sein, was zur Einstellung des Disziplinarverfahrens führte. Die Entscheidung steht im Einklang mit der Ansicht, dass die ursprüngliche Bestrafung der tatsächlichen Schwere des Fehltritts nicht entsprach.

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Auswirkungen auf die Defensive

Für Manchester United bedeutet die Rücknahme der Sperre einen wichtigen Aspekt für die taktische Planung im kommenden Spiel. Trotz der roten Karte gilt Leny Yoro in dieser Saison zu den zuverlässigsten und besten Defensivspielern im Kader der Red Devils. Er hat die letzten sechs Ligaspiele von Beginn an bestritten und zeigte dabei eine stabile Leistung, die für die Abwehrorganisation des Vereins essentiell ist. Der Verlust eines derart festen Stammplatzhalters wäre für Mauricio Pochettino in der Anfangsphase seiner Amtschaft schwer wiegend gewesen. Mit Yoro an Bord verfügt der Trainer wieder über volle personelle Auswahl in der Abwehrreihe, um sich auf das Match gegen Brentford vorzubereiten.

Weitere Verfahrensschritte

Auch wenn die Sperrung nun aufgehoben ist, wird die englische Fußballverband (FA) die vollständige Dokumentation und die detaillierten Gründe für ihre Revision später publizieren. Dieser Schritt dient der Transparenz und dient der Rechtfertigung der Abweichung vom ursprünglichen Disziplinarbescheid. Für diefans und das Management ist die unmittelbare Nachricht jedoch die Priorität, da sie die Kaderplanung für das Heimdebüt von Mauricio Pochettino abschließen. Das Spiel gegen Brentford am Samstag ist somit der nächste konkrete Schritt, in dem Leny Yoro wieder auf dem Platz stehen darf. Die Aufhebung der Strafe unterstreicht die Bereitschaft der Organisation, Entscheidungen bei neuen, relevanten Gesichtspunkten zu überdenken.