Leo Bittencourt wechselt von Werder Bremen zu Energie Cottbus: Transfer-Hammer in der 2. Bundesliga

Leo Bittencourt, ein ehemaliger Spieler von Werder Bremen, wechselt ablösefrei zurück zu seinem Heimatverein Energie Cottbus. Der Transfer ist ein Traum vieler Fans des Traditionsklubs und wird ein Jubel-Beben in Brandenburg auslösen.

Das ist einer der Transfer -Hammer in der 2. Bundesliga ! Leo Bittencourt (32) wechselt von Werder Bremen ablösefrei zurück zu seinem Heimatverein und Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus .

Es war der Traum vieler Fans des Traditionsklubs. Bereits im Dezember beschäftigten sich Anhänger des FC Energie, ob da etwas gehen könnte. Jetzt ist soweit! Nach BILD-Informationen steht der Medizincheck in Cottbus unmittelbar an.

Zwölf Jahre wurde der 1,71-Meter-Dribbler bei Energie ausgebildet, spielte 2011/12 eine Profisaison in Cottbus. Sein Vater Franklin Bittencourt (56) ist aus Bundesliga-Zeiten der Rot-Weißen eine Legende in der Lausitz. Und das könnte jetzt auch sein Sohn werden! Denn Leo wird auf einiges an Gehalt verzichten, um den Sensationswechsel wahr werden zu lassen.

Sonst wäre der XXL-Deal für Energie niemals zu stemmen gewesen. Claus-Dieter Wollitz (60) vor einem halben Jahr: „Also wenn Leo sich wirklich vorstellen kann, seine Karriere bei uns zu beenden, ist er jederzeit herzlich willkommen. Ich würde ihn sogar mit dem Auto abholen. Da würde er schon mal Fahrtkosten sparen und ich würde ihm und seiner Familie noch zweimal täglich warmes Essen spendieren.

Sonst glaube ich aber, dass das finanziell kompliziert wird. Und Leo hat sicher auch andere Möglichkeiten, auf hohem Niveau zu spielen.

“ Nach BILD-Informationen intensivierte sich der Kontakt, als der Aufstieg von Cottbus perfekt war. Aus dem anfänglichen Hirngespinst wurde purer Ernst. Wie BILD erfuhr, soll Leo Bittencourt direkt im Anschluss an seine Profi-Laufbahn ins Management des FC Energie eingebunden werden. Der Mega-Transfer dürfte ein Jubel-Beben in Brandenburg auslösen.

Mit seiner Erfahrung von 304 Bundesliga-Partien (32 Tore, 36 Vorlagen) dürfte der Routinier sofort zum Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leo Bittencourt Werder Bremen Energie Cottbus Transfer 2. Bundesliga Traditionsklub Management Zentrales Mittelfeld

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autobahn 1 Richtung Bremen nach tödlichem Unfall gesperrtEin Unfall ereignet sich hinter dem Ahlhorner Dreieck. Ein Mensch stirbt, drei weitere werden verletzt.

Read more »

Kinderpornografie in Darknet angeboten: Spezialkräfte nehmen Mann in Bremen festIn Bremen haben Ermittler einen Betreiber mehrerer Darknetseiten mit kinderpornografischen Inhalten gefasst. Wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch

Read more »

Eine tote Frau bei Brand in Einfamilienhaus in BremenBremen (lni) - Bei einem Einsatz in einem brennenden Einfamilienhaus in Bremen-Nord hat die Feuerwehr eine leblose Frau geborgen. Trotz massiver Versuche

Read more »

Rechtlicher Showdown: Werder Bremen und Fan‑Initiative im Streit um Mitgliederdaten und außerordentliche VersammlungDer Bremer Fußballklub steht vor einem Gerichtstermin, weil eine Fan‑Initiative die Herausgabe aller Mitgliederdaten fordert, um eine außerordentliche Versammlung zur Abwahl von Management‑Personal zu beschleunigen. Werder Bremen weist die Forderungen zurück und betont Datenschutz‑ und Verhältnismäßigkeitsprinzipien, während die Initiative auf ihr Recht pocht. Das Verfahren könnte weitreichende Folgen für die Vereinsstruktur haben.

Read more »