Der VfB Stuttgart verpflichtet Leo Sauer für 12,5 Millionen Euro. Der Flügelspieler absolvierte sein Debüt für die U21 und stellte damit einen neuen Rekordwert in der 3. Liga auf.

Der VfB Stuttgart hat einen neuen finanziellen Meilenstein in der aktuellen Spielzeit der 3. Liga gesetzt. Der 20-jährige slowakische Nationalspieler Leo Sauer kostete den Verein im vergangenen Sommer eine Ablösesumme von rund 12,5 Millionen Euro. Dieser Betrag macht ihn zum wertvollsten Akteur, der in dieser Saison in der drittklassigen Liga auf dem Spielfeld stand. Sein Debüt für die U21-Mannschaft gab er am vergangenen Samstag im Spiel gegen Waldhof Mannheim, das mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Höchster Marktwert in der 3. Liga bestätigt

Mit einem aktuellen Marktwert von 15 Millionen Euro übertrifft Leo Sauer den gesamten Kader aller anderen Drittligisten finanziell. Die einzige Ausnahme bildet die zweite Mannschaft von TSG Hoffenheim, die laut vorliegenden Daten auf einen Gesamtwert von 17,5 Millionen Euro kommt. Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie ungewöhnlich der Einsatz eines derart teuer kauften Profis in der zweiten Mannschaften eines Bundesligisten ist. Sauer ist damit nicht nur der teuerste Spieler, sondern repräsentiert allein einen höheren Wert als die Summe der Spielergehälter und Transferwertungen anderer Teams dieser Liga.

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Zusammenarbeit mit Dan-Axel Zagadou und Justin Diehl

Neben Leo Sauer unterstützten weitere etatierierte Profis das Team in der 3. Liga. Der 27-jährige Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou startete in der Anfangself, während der 21-jährige Flügelspieler Justin Diehl als Einwechselspieler agierte. Wie Sauer kehren beide Akteure aus Verletzungspausen zurück und sammeln über die U21 gezielt Spielpraxis. Das Ziel des Vereins ist es, diese Leistungsträger schrittweise wieder an den Profibetrieb heranzuführen, ohne sie zu überlasten. Die Rotation innerhalb der Profimannschaft nutzt also die Reserve als wichtiges Instrument der Rehabilitation.

Neuzugang Tim van der Leij bereits Top-Stürmer

Während Sauer erstmals für die U21 aushilft, ist der Niederländer Tim van der Leij bereits etabliert. Der 20-jährige Torschütze aus dem Sturm-Zugang von TSG Hoffenheim kostete etwas über eine Million Euro. Er wurde bewusst für die U21 verpflichtet, weil diese Ablösesumme für normale Drittligisten nicht zu stemmen wäre. Unter Trainer Nico Willig ist van der Leij gesetzt und hat bereits sechs Saisontore erzielt. Er gilt damit als der teuerste Neuzugang der aktuellen Drittliga-Saison im Sinne der direkten Verpflichtung für diese Ebene.

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Leiste Leistung von Sauer in der ersten Elf

In der ersten Mannschaft des VfB zeigte sich Leo Sauer bisher noch nicht in voller Power. In neun Einsätzen gelangen dem Neuzugang weder ein Tor noch eine Vorlage. Die lange Muskelverletzung, die ihn zuletzt einen Monat ausfallen ließ, scheint die Eingewöhnung in das temporeiche Spiel des Bundesligisten zu verzögern. Der Umweg über die U21 dient nun dazu, Rhythmus und Sicherheit im Torabschluss wiederzufinden, bevor er voll in den Profikader zurückkehrt.

Sportboss Wohlgemuth dementiert Wettbewerbsverzerrung

Dass ein teurer Profi in der U21 aushilft, sorgte bei einigen Fans für Diskussionen über den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung. Der Stuttgarter Sportboss Fabian Wohlgemuth bügelt alle Debatten darüber aber entschieden ab. Für ihn ist die Kritik an den Haaren herbeigezogen. Er betonte, dass es völlig legitim sei, verletzte Spieler aus der Lizenzmannschaft über die U21 wieder einzugliedern. Diese Struktur diene gleichzeitig der Entwicklung von Nachwuchsspielern, was man mit dem Einsatz von Sauer genau nachkomme.