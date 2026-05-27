Leo Suter als neuer James Bond? Netflix-Star im Fokus der Gerüchteküche

Nach Daniel Craigs Abschied wird die Suche nach dem nächsten James Bond konkreter. Netflix-Star Leo Suter aus 'Vikings: Valhalla' wird als heißer Kandidat gehandelt. Casting-Direktorin Nina Gold betont die Notwendigkeit einer langfristigen Verpflichtung. Die Produktion des neuen Bonds ist für 2028 geplant, mit Denis Villeneuve als Regisseur und Steven Knight als Drehbuchautor.

Die Suche nach dem nächsten James Bond beschäftigt die Filmbranche seit dem Abschied von Daniel Craig im Jahr 2021. Nachdem Craig in 'Keine Zeit zu sterben' seinen letzten Einsatz als Agent 007 hatte, wartet die Welt auf einen Nachfolger.

Lange Zeit schien die Entscheidung aufgeschoben, doch nun bringt das Filmfestival in Cannes neue Bewegung in die Gerüchteküche. Casting-Direktorin Nina Gold sorgte mit ihrer Aussage für Aufsehen: Der nächste Bond müsse eine langfristige Verpflichtung sein, ähnlich wie bei Craig, der 15 Jahre lang die Rolle innehatte. Dies deutet darauf hin, dass die Produzenten auf der Suche nach einem Schauspieler sind, der nicht nur das Aussehen und Charisma mitbringt, sondern auch bereit ist, sich für mehrere Filme zu binden.

Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer häufiger fällt, ist Leo Suter. Der 32-jährige Brite wurde durch die Serie 'Vikings: Valhalla' bekannt, in der er als Wikingerkrieger Harald Sigurdsson überzeugte. Seine Rolle verlangte ihm nicht nur körperliche Fitness ab, sondern auch die Fähigkeit, emotionale Tiefe darzustellen. Suter selbst äußerte sich gegenüber der 'Times' zu den Gerüchten: 'Ich glaube, es könnte irgendwo im Raum stehen, ja - und ich würde nicht Nein sagen.

' Damit heizt er die Spekulationen weiter an. Branchenkenner sehen in ihm einen vielversprechenden Kandidaten, der sowohl Action als auch Dramatik beherrscht. Neben Suter gelten auch Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Jacob Elordi und Callum Turner als Favoriten. Henry Cavill, der schon 2006 für Bond vorsprach, bleibt der ewige Außenseiter.

Doch die Entscheidung lässt noch auf sich warten. Ein Insider verriet der 'Daily Mail', dass Bond erst 2028 zurückkehren wird. Die Produktion habe sich von einem schnellen Durchziehen zu einem sorgfältigen Prozess entwickelt. Der neue Film soll möglicherweise eine Ursprungsgeschichte erzählen, ähnlich wie das kürzlich erschienene Videospiel '007: First Light'.

Als Regisseur ist Denis Villeneuve im Gespräch, bekannt durch 'Dune', und das Drehbuch soll von Steven Knight, dem Schöpfer von 'Peaky Blinders', geschrieben werden. Villeneuve wolle nach 'Dune 3' eine Pause einlegen und habe erste Ideen für das Drehbuch entwickelt. Noch diesen Sommer sollen die Entwürfe fertiggestellt werden. Erst danach werde man sich auf einen Hauptdarsteller konzentrieren.

Die Geduld der Fans wird also noch auf eine harte Probe gestellt, doch die Vorfreude auf den neuen James Bond bleibt ungebrochen. Die Suche nach dem perfekten Nachfolger ist eine der spannendsten der Filmgeschichte - und Leo Suter könnte am Ende das Rennen machen





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