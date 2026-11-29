Leon Draisaitl beendet die Talerlose Serie der Edmonton Oilers mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung gegen die Seattle Kraken und führt weiterhin die Torschützenliste an.

Leon Draisaitl hat am Freitagabend die Edmonton Oilers im NHL -Spiel gegen die Seattle Kraken zum Sieg geführt. Der 31-jährige deutsche Stürmer entschied das Duell in der Verlängerung mit einem entscheidenden Treffer zum Endstand von 3:2. Mit diesem Punktgewinn beendete sein Team eine negative Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Schneller Wendepunkt gegen Seattle

Die entscheidende Wende trat innerhalb kürzester Zeit ein. Zehn Sekunden genügten Leon Draisaitl, um das Spielgesicht zu drehen. Vorher hatte er bereits die Vorlage zum Ausgleich vorbereitet. Evan Bouchard verwandelte diese Assist neun Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 2:2.

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Dieser Ausgleich war das Fundament für den späteren Erfolg. Ohne die Vorlage des Kölners wäre das Spiel wahrscheinlich in die reguläre Zeit oder das Shootout gelaufen. Draisaitl sorgte somit direkt für die Verlängerung, in der dann das Siegestor folgte.

Statistische Dominanz und Tordaten

Die statistischen Werte unterstreichen die aktuelle Klasse des deutschen Nationalspielers. Draisaitl steht mit 25 Toren nach 29 Spielen auf Platz eins der Torschützenliste. Damit führt er die Knipser-Liste in der besten Eishockey-Liga der Welt an.

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Zusätzlich zu den Toren hat er 25 Vorlagen beigesteuert. Insgesamt kommt er dadurch bereits auf 50 Punkte in dieser Saison. Diese Bilanz zeigt, dass der 31-Jährige auch in schwierigen Phasen keine Grenzen auf dem Eis kennt.

Kritik an vorheriger Form

Kurz vor diesem Sieg hatte die Stimmung im Team gedämpft gewirkt. Nach der fünften Niederlage in Folge äußerte der Kölner seine Sorge. Er betonte, dass es einen Grund für die verlorenen Spiele gibt und das Team sich selbst schlägt.

Seiner Meinung nach macht der Gegner dabei nicht wesentlich besser als die Oilers. Diese Kritik verdeutlicht den hohen Anspruch und das Selbstverständnis im Team. Jetzt hat Draisaitl durch sein Handeln diese Kritik indirekt widerlegt.

Historische Overtime-Rekorde

Das aktuelle Spiel gegen Seattle schrieb neue Geschichte für Draisaitl. Es war sein 21. Treffer in der Overtime seiner Karriere. Damit steigt er in der historischen Rangliste der NHL auf.

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Mit dieser Bilanz belegt der Deutsche aktuell Platz vier bei den Overtime-Torschützen in der Geschichte der Liga. Nur wenige Legenden des Sports liegen vor ihm. Seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu treffen, bleibt ein zentrales Merkmal seiner Spielweise.