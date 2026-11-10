Der Deutsche Leon Draisaitl steht mit dem 18. Saisontor allein an der Spitze der NHL-Torjägerwertung vor Kirill Kaprizow. Die Edmonton Oilers verteidigen mit Connor McDavid die Tabellenführung.

Leon Draisaitl hat die NHL -Torjägerliste der aktuellen Saison neu geordnet und sich den ersten Platz mit einem klaren Vorsprung gesichert. Der deutsche Starstürmer der Edmonton Oilers erzielte beim 3:1-Sieg gegen die New York Rangers zwei Treffer, was sein sechzehntes und siebzehntes Saisontor bedeutete. Damit überholt er Kirill Kaprizow von den Minnesota Wild, der zuvor mit sechzehn Treffern die Tabelle anführte.

Draisaitl übernimmt die Torjägerkönigs-Würde

Leon Draisaitl hat durch zwei weitere Treffer die Alleinverantwortung für die Führung in der Torschützenwertung übernommen. Beim Spiel gegen die New York Rangers erzielte er seine Saisontore Nummer 17 und 18. Sein direkter Kontrahent Kirill Kaprizow steht nach wie vor bei sechzehn Toren. Draisaitl markiert damit den Zeitpunkt, an dem er die statistische Vorherrschaft in der Liga eindeutig an sich zieht.

Also read Lars Barlemann führt U23 an die Spitze: Sandro Wagner steht unter Druck

Der 31-jährige Angreifertechniker zeigt eine herausragende Torgefahr und steigert damit seinen Ruf als einer der besten Scorer der Weltliga. Seine aktuellen Leistungen festigen die Position der Edmonton Oilers im Spitzendialog. Die Präzision, mit der er die Tore verwandelt, setzt neue Maßstäbe für die deutsche Eishockey-Generation in Nordamerika.

McDavid setzt historische Punktserie fort

Connor McDavid untermauert mit seinen Leistungen den Titel des besten Spielers der Liga und erreicht eine historische Serienmarke. Der Teamkollege von Leon Draisaitl erzielte ebenfalls Punkte und steht damit in jedem der ersten 19 Begegnungen mindestens einmal auf der Tore- oder Vorlageliste. Insgesamt verzeichnet McDavid bisher elf Tore und 37 Torvorlagen, was ihn statistisch unangefochten anführt.

Advertisement

Eine derartige Kontinuität zum Saisonbeginn war in der Geschichte der NHL extrem selten. Vor ihm erreichten nur die NHL-Legende Wayne Gretzky, Mats Sundin und Dany Heatley diesen Meilenstein. Wayne Gretzky hielt den Rekord mit 51 Spielen in der Saison 1983/84. Mats Sundin erreichte diese Marke 1992 und Dany Heatley schloss 2005 ab.

Die offensive Dominanz des Teams wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Superstars bestimmt. Während Draisaitl die Torausbeute optimiert, organisiert McDavid das Spiel. Diese Symbiose macht die Edmonton Oilers zu einer der gefürchtetsten Offensivmannschaften in der gesamten Liga und stellt die Verteidigung der Gegner vor enorme Herausforderungen.

Scoring-Leistung und Tabellenposition der Oilers

Die Gesamtwertung zeigt, dass Leon Draisaitl in der Scorer-Rangliste nur von seinem Kapitän übertroffen wird. Mit insgesamt 36 Punkten, bestehend aus 18 Toren und 18 Vorlagen, belegt er den zweiten Platz hinter Connor McDavid. Die offensive Stärke des Teams spiegelt sich auch in der Tabellenposition wider, da die Oilers mit 29 Punkten das zweitbeste Team der Liga sind. Nur die Carolina Hurricanes liegen mit 30 Punkten auf dem ersten Platz in der allgemeinen Teamswertung. Die enge Verfolgungsschlacht an der Tabellenspitze macht die kommenden Spiele entscheidend. Die Leistungen der Oilers bestätigen den Status als Favorit auf die Meisterschaft.

Die aktuelle Formkurve der Edmonton Oilers deutet auf eine starke Fortsetzung der Saison hin. Mit Leon Draisaitl an der Spitze der Torjägerliste und Connor McDavid als playmaker bleibt das Team die Nummer 1 im Fokus der Medien. Die Statistiken belegen die offensive Überlegenheit der Mannschaft.