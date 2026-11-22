Leon Goretzka äußert sich zur WM-Schlappe und offenbart seine Bereitschaft, unter Jürgen Klopp wieder für die Nationalelf zu spielen.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler Leon Goretzka von Aston Villa setzt offiziell auf ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Goretzka spricht sich in einem Interview mit dem britischen Sender BBC explizit für die aktuelle Amtszeit von Bundestrainer Jürgen Klopp aus. Der 59-jährige Trainer werde dem deutschen Fußball wieder Zuversicht verleihen, betonte Goretzka. Er sei fest davon überzeugt, dass Klopp die richtige Führungspersönlichkeit für das Team ist.

Goretzka fordert Berücksichtigung durch die DFB-Verantwortlichen

Leon Goretzka stellt klar, dass er offen für eine Rückkehr in die Nationalelf ist. Er wartet jedoch auf das entsprechende Signal der Trainerstabes. Wenn die Verantwortlichen den Wunsch äußern, dass er wieder Teil der Mannschaft werden soll, ist er bereit, dieses Angebot anzunehmen. Für den Profispieler steht jedoch eine Bedingung im Vordergrund. Ihm ist die Zukunftsfähigkeit und der Erfolg der deutschen Auswahl prioritär, nicht der persönliche Auftritt. Er betont, dass das gemeinsame Ziel sein muss, in zukünftigen Turnieren erfolgreich zu agieren.

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Kritik an der Rolle unter dem Vorgänger Nagelsmann geäußert

Goretzka reflektiert öffentlich über die bittere Abreise bei der Weltmeisterschaft im Sommer letzten Jahres. Unter dem damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann, der jetzt 39 Jahre alt ist, fühlte sich der Mittelfeldspieler von Aston Villa Außenseiter behandelt. Goretzka beschrieb die Situation während des Turniers als sehr eigenartig und fremd. Er hatte im gesamten Kalenderjahr vor der WM in jedem einzigen Pflichtspiel für seinen Verein oder die Nationalelf auf dem Platz gestanden. Trotzdem startete er bei keinem einzigen der Spiele der DFB-Auswahl in der Anfangsformation.

Das Ende war ein schmerzhafter Exit im Achtelfinale gegen Paraguay. Goretzka schilderte, dass er nach der Niederlage das Gefühl hatte, von der Öffentlichkeit als mitverantwortlich für das Scheitern dargestellt zu werden. Diese Wahrnehmung sei extrem schwer gewesen, da er sich während des gesamten Turniers nicht als integralen Bestandteil der Squad wahrgenommen habe. Die Enttäuschung über die Nichtbeachtung durch die damalige Führung prägt seine Erinnerung an das Turnier bis heute deutlich.

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Der entscheidende Elfmeter und die anschließende Kritik

Ein spezifisches Ereignis im Elfmeterschießen gegen Paraguay wurde zum zentralen Kritikpunkt an Goretzka. Als Teamkollege Joshua Kimmich, der ebenfalls 31 Jahre alt ist, Goretzka als möglichen achten Schützen fragte, ob er den Ball verwandeln wolle, zeigte der Mittelfeldspieler Zögern. Goretzka wollte sich damals nicht für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. Diese Reaktion wurde in den Medien und in der Öffentlichkeit stark diskutiert.

Viele Beobachter werteten das Zögern als Zeichen von Schwäche oder als Versuch, der Verantwortung in der entscheidenden Minute zu entgehen. Der Vorwurf, in diesem heiklen Moment gekniffen zu haben, wurde zum dominanten Thema. Seit jenem Zeitpunkt ist Leon Goretzka von der Nationalmannschaft nicht mehr nominiert worden. Die Beziehung zum Stab scheint durch dieses Ereignis nachhaltig belastet zu sein, was ein Comeback derzeit erschwert.

Neuer Verein und Reflexion über die eigene Laufbahn

Parallel zur DFB-Pause begann für den Spieler ein neues Kapitel auf Klub-Ebene. Nach insgesamt acht Jahren im Trikot des FC Bayern München wechselte Goretzka im vergangenen Sommer zu Aston Villa. Der Wechsel nach Birmingham war nicht die einzige Option, die er in Erwägung zog. Goretzka gab zu, zeitweise sogar über eine sofortige Beendigung seiner aktiven Profikarriere nachzudenken. Er fragte sich, ob er schon bereit sei, vom aktiven Sport zurückzutreten.

Die lange Sommerpause nach der Weltmeisterschaft diente ihm als Moment der Klarheit. Er merkte an, dass es noch etwas zu früh sei, nur in der Sonne zu relaxen und nicht mehr aktiv am Wettkampfgeschehen teilzunehmen. Der Gedanke an das Karriereende war ihm zu vorzeitig gekommen. Er bezeichnete das Träumen von einer weiteren Karriere als etwas, was wahrscheinlich jeder andere Spieler auf der Welt ebenfalls tut. Die Entschlossenheit, weiterzumachen, war somit vor dem Wechsel zu Aston Villa bereits da.

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Aktuelle Form bei Aston Villa und offene Zukunft

Inzwischen hat sich Leon Goretzka in Birmingham eingelebt und zeigt erste positive Entwicklungen. Vor Kurzem erzielte er beim spektakulären 4:4-Unentschieden gegen Manchester United erstmals ein Tor für seinen neuen Verein. Dieser persönliche Erfolg korreliert mit der teaminternen Entwicklung. Aston Villa ist in der aktuellen Liga-Saison seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen.

Goretzka nutzt die stabile Situation beim Klub, um sich mental neu aufzustellen. Er hofft nun, dass die positive Entwicklung im Verein auch den Weg für einen Neustart im DFB-Trikot ebnet. Die Tür zum Comeback bleibt für den 31-Jährigen weiterhin offen. Ob die DFB-Verantwortlichen die Signale von Aston Villa und die Beteuerungen der Zuversicht unter Klopp ernst nehmen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.