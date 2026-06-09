Leon Goretzka's Name is a Meme in the USA and Germany

Leon Goretzka, a German footballer, has been the subject of a meme in the USA and Germany for the past 1.5 years. Whenever he is spotted, fans shout his name loudly and record videos of it. The scenes are always the same, with Goretzka standing in a circle, looking straight ahead with a serious expression and not reacting at all. This meme has spread to the German national team as well, despite being 7,250 kilometers away from Munich.

Sogar in den USA wird sein Name plötzlich laut gebrüllt – und Leon Goretzka bleibt regungslos. Ob im Stadion, beim Aufwärmen oder auf dem Weg ins Hotel: Sobald er gesichtet wird, geht es seit rund 1,5 Jahren los.

Fans rufen seinen Namen laut und eindringlich. Handys schnellen nach oben, alles wird gefilmt und direkt ins Netz geladen. Goreeeeeetzkaaaa ist ein Hype im Internet. Die Szenen wirken immer gleich.

So auch beim ersten Training der Nationalmannschaft in Winston-Salem am Montag auf dem Gelände der Wake-Forest-Universität. 18.13 Uhr, kurz nachdem die Mannschaft auf den Platz gekommen ist: Goretzka-Schreie. Der Mittelfeldspieler steht beim Aufwärmspielchen im Kreisel an der Stange, schaut starr nach vorne mit ernstem Blick und zuckt nicht mal. Fünf Minuten später das gleiche Bild. 18.18 Uhr erneut. Goretzka zieht die Hose mit strengem Blick hoch.

Nun verfolgt ihn der Trend nicht nur in München, wo auch schon Trainer Vincent Kompany (40) und seine Mitspieler die ständigen Rufe störend finden, sondern auch beim DFB-Team rund 7.250 Kilometer entfernt von München





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