Leon Goretzka's Name-Rufe: Hype und Unmut in München und USA

Leon Goretzka hat ein besonderes Phänomen auf seiner Reise mit der Mannschaft: Immer wenn er auftaucht, rufen Fans lautstark seinen Namen. Dies hat sich zu einem Internet-Trend entwickelt, der mittlerweile auch in Winston-Salem, USA, zu beobachten ist. Leon Goretzka empfindet den Hype, der durch ein viral verbreitetes Video entstanden ist, als störend.

Leon Goretzka hat ein besonderes Phänomen auf seiner Reise mit der Mannschaft: Immer wenn er auftaucht, rufen Fans lautstark seinen Namen. Dies hat sich zu einem Internet-Trend entwickelt, der mittlerweile auch in Winston-Salem, USA , zu beobachten ist.

Während eines Aufwärmprogramms zeigte sich Goretzka konzentriert und reagierte nicht auf die Aufmerksamkeit. Wenig später wurde sein Name erneut abermals laut gerufen, und er zog seine Hose hoch und behielt seinen ernsten Gesichtsausdruck. Leon Goretzka empfindet den Hype, der durch ein viral verbreitetes Video entstanden ist, als störend. Der Hype beschränkt sich mittlerweile nicht mehr auf München, sondern auch auf das DFB-Team.

Laut BILD sollen sie bereits für Unmut gesorgt haben – sowohl bei Trainer Vincent Kompany als auch innerhalb der Mannschaft





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