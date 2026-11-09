Leon Goretzka trifft für Aston Villa, Vertrag wird nicht verlängert

Leon Goretzka erlöst sich mit einem Tor für Aston Villa, doch sein Vertrag läuft aus. Der Mittelfeldspieler blickt auf eine positive Entwicklung bei den Villans zurück, während die Nationalmannschaft offen bleibt.

Leon Goretzka (31) hat bei Aston Villa wieder mehr Selbstvertrauen gefunden und traf im Spiel gegen Manchester United zum zwischenzeitlichen 4:2. Der deutsche Mittelfeldspieler nutzte eine gute Position aus gut zwei Metern, um die Kugel mit links in das Netz zu schlag. Nach dem Treffer zeigte er deutliche Erleichterung, jubelte mit ausgebreiteten Armen und lächelte breit, was seine emotionale Befreiung verdeutlichte.

Erleichterung nach langer Durststrecke

Der Abschluss war eine der leichteren Aufgaben für den 31-Jährigen, der in den vergangenen Monaten unter Druck stand. Dass das Spiel am Ende dank zweier Last-Minute-Tore von Manchester United noch 4:4 endete, war ärgerlich, änderte aber nichts an der positiven Entwicklung von Goretzka. Seine Formkurve zeigt steil nach oben, und der Deutsche wirkt wieder sicher in seinen Aktionen.

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Dieser Erfolg ist besonders wertvoll, weil seine Zeit in Deutschland nicht einfach verlief. Bei seinem vorherigen Verein war sein Vertrag nicht mehr verlängert worden, was ihn im Sommer dazu veranlasste, spät zu Aston Villa zu wechseln. Er kam mit der Bürde einer enttäuschenden Weltmeisterschaft im Gepäck an. Beim DFB-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay war Goretzka zur zweiten Halbzeit für Felix Nmecha (26) eingewechselt worden und musste sich später Kritik gefallen lassen, weil er als erfahrener Führungsspieler nicht beim Elfmeterschießen antrat.

Vertrauen und Unterstützung im Verein

Gegenüber Sky erklärte Goretzka nach dem 4:4 in Manchester, dass es riesig Spaß macht, für den Verein zu spielen. Er betonte, dass er super aufgenommen worden sei und der Druck, den er befürchtet hatte, nie wirklich spürbar war. Obwohl er als erfahrener Spieler von Anfang an funktionieren sollte, waren die Kollegen total supportive. Diese positive Atmosphäre hat ihm geholfen, sich besser zu fühlen und das Vertrauen der Mannschaft zurückzuzahlen.

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Die körperlichen Probleme, die ihn am Saisonstart zur Pause zwangen, scheinen überwunden. In der englischen Liga stand er zuletzt zweimal in der Startelf und zeigte stabile Leistungen. Sein Trainer und die Vereinsführung haben ihm das nötige Vertrauen gegeben, was sich nun in seinen Auftritten auf dem Platz widerspiegelt. Er ist froh, dass er diese Unterstützung durch Leistung und nun auch durch ein erstes Tor für den Klub danken kann.

Kritik am Spiel und Entwicklungsprozess

Trotz des guten Moments war Goretzka mit dem Ergebnis unzufrieden. Wenn man in der letzten Minute noch das Ausgleichstor kassiert, kann man nicht glücklich sein. Man wollte unbedingt gewinnen, und wenn man vier Tore im Old Trafford schießt, sollte man den Sieg mitnehmen. Der Mittelfeldspieler weiß jedoch, dass der Klub noch in einem Entwicklungsprozess steckt.

Manchester United hat im vergangenen Sommer zahlreiche Wechsel vollzogen. Stars für 365 Millionen Euro gingen, und neue Spieler für 300 Millionen Euro kamen. Dennoch gibt es noch Schwächen. Bei den heutigen Spielen wurde deutlich, dass es hier und da zu leicht geht und alles noch zu fragil ist. Goretzka betonte, dass man weiter daran arbeiten wird, dass das Potential da ist, ist eine gute Nachricht für die weitere Zukunft des Teams.

Ausblick auf die Nationalmannschaft

Die aktuelle Aufwärtstrend von Leon Goretzka könnte auch Auswirkungen auf seine Nationalmannschaftskarriere haben. Aston Villa ist Zehnter und kämpft um den Anschluss an die internationalen Plätze. Setzt Goretzka seinen guten Rhythmus fort, wird das Thema Nationalmannschaft für ihn wieder interessant. Wegen seiner körperlichen Probleme war er bei den ersten Nominierungen von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) nicht berufen worden.

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Jetzt, wo er wieder fit und torgefährlich wirkt, ändert sich die Lage. Die Entscheidung über eine erneute Nominierung hängt von seiner weiteren Entwicklung bei Aston Villa ab. Der 31-Jährige hat bewiesen, dass er unter Druck stand und diesen erfolgreich gemeistert hat. Seine Rückkehr in den Fokus der DFB-Auswahl wäre ein weiterer positiver Schritt in seiner aktuellen Karrierephase. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob er sich für die Nationalelf empfehlen kann.