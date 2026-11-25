Leon Goretzka gerät bei Aston Villa nach der 0:1-Niederlage gegen Galatasaray in die Kritik. Gabby Agbonlahor zweifelt an seiner Premier-League-Tauglichkeit, während der Mittelfeldspieler langsam an Form findet.

Leon Goretzka gerät in eine schwierige Phase bei Aston Villa. Nach einer 0:1-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul erhielt der 31-jährige deutsche Mittelfeldspieler erhebliche Kritik. Obwohl er erst in der 66. Minute eingewechselt wurde, reichte seine Präsenz auf dem Platz nicht, um den Rückstand in der 76. Minute zu vermeiden.

Der ehemalige Aston-Villa-Stürmer Gabby Agbonlahor äußerte sich scharf zum aktuellen Status des Ex-DFB-Spielers. Agbonlahor, der zwischen 2005 und 2018 über 340 Pflichtspiele für die Villans absolvierte, bezweifelte die Eignung für die Premier League. Er argumentierte, dass es einen klaren Grund gebe, warum die Bayern den Spieler im Sommer ablösefrei gehen ließen.

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Die Situation stellt ein bitteres Zwischenfazit für Goretzka dar, der nach acht Jahren in München nach Birmingham wechselte. Dort wurde ihm kein neuer Vertrag angeboten. Unter Trainer Unai Emery hat sich seine Rolle gewandelt und er erhält mehr offensive Freiheiten als in seiner letzten Bayern-Zeit.

Trotz der neuen Aufgabenstruktur funktioniert Goretzkas Umstellung auf die Insel noch nicht wie erhofft. Anfangs behinderten Verletzungen seine Integration, und langsam baut er sein Spiel auf. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler bisher zehn Einsätze für die Villans, wobei er fünfmal in der Startelf stand und ein Tor erzielte.

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Die jüngste Formkurve zeigt gemischte Ergebnisse. Goretzka stand zuletzt drei Spiele in Folge in der Anfangsaufstellung, doch Aston Villa gewann keine dieser Partien. Statistisch kämpft der Spieler noch mit Ergebnissen: Nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe in der Premier League entschied er für sich.

Diese Ergebnisse führten dazu, dass Goretzka in der Königsklasse wieder auf der Bank Platz nehmen musste. Die aktuelle Entwicklung entspricht nicht seinen ursprünglichen Plänen. Kürzlich räumte der 31-Jährige im Gespräch mit BBC Sport ein, dass nach seiner Zeit in München sogar ein Rückzug aus dem Profifußball erwogen wurde.

Kritik an der Tauglichkeit für die Premier League

Gabby Agbonlahors Worte zielen direkt auf die wahrgenommene Unzulänglichkeit des Spielers in der höchsten englischen Spielklasse. Der Experte betonte, dass die Ablösesumme bei Null lag, was auf mangelndes Potenzial hindeuten könnte. Diese Sichtweise verstärkt den Druck auf Leon Goretzka, der beweisen muss, dass sein Schritt nach Birmingham strategisch korrekt war.

Die Statistik untermauert die Zweifel an der aktuellen Leistungsfähigkeit. Mit nur 38 Prozent gewonnenen Zweikämpfen bleibt der deutsche Nationalspieler hinter den Erwartungen zurück. Die Niederlage gegen Galatasaray Istanbul ist dabei nur der jüngste Ausdruck einer Serie, in der die Offensive um Unai Emery nicht findet.

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Neue Rolle unter Trainer Unai Emery

Unai Emery hat den Fokus auf eine offensive Ausrichtung des Mittelfelds gelegt. Goretzka soll mehr Raum zur Entfaltung bekommen als unter seinen Vorgängern in München. Diese Taktikverschiebung soll seine Stärken im Abschluss und in der Durchschlagskraft besser nutzen.

Doch die Umstellung erfordert Zeit. Die anfänglichen Verletzungsprobleme haben die Integration verzögert. Obwohl Goretzka nun regelmäßig in den Kader zurückgekehrt ist, fehlt ihm noch die nötige Routine und das Tempo, um die Spiele für Aston Villa entscheiden zu können.

Perspektiven und zukünftige Entwicklung

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten bleibt Goretzka ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Trainer Unai Emery setzt weiterhin auf ihn, obwohl die Ergebnisse in den letzten Spielen ausbleiben. Die drei aufeinanderfolgenden Startelfeinsätze deuten auf das Vertrauen des Trainers hin.

Goretzka selbst hat die Entscheidung für die Premier League bewusst getroffen, obwohl ein Karriererückzug im Raum stand. Jetzt gilt es, die Formkurve nachhaltig nach oben zu drehen. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob er sich in der höchsten englischen Spielklasse etablieren kann oder ob die Kritik von Persönlichkeiten wie Gabby Agbonlahor recht bekommt.