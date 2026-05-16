Leon Goretzka verabschiedet sich emotional von Bayern und spielt Mario Kart im Bus

Leon Goretzka, der ehemalige Nationalspieler und Mittelfeldspieler des FC Bayern, verabschiedete sich emotional von Bayern und spielte Mario Kart im Mannschaftsbus. Er wird seine siebte Meisterschale in der Bundesliga in diesem letzten Spiel gegen den 1. FC Köln in die Luft rücken.

Es ist ein besonderer Tag für Leon Goretzka (31). Vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Köln wurde er offiziell vom FC Bayern nach acht Jahren verabschiedet, nach der Partie wird er seine siebte Meisterschale in die Luft recken.

Bei der Ankunft blieb der ehemalige Nationalspieler noch etwas länger im Mannschaftsbus – um sich schon einmal zu verabschieden? Am Sky-Mikrofon vor der Partie enthüllte Goretzka den doch recht kuriosen Grund für seinen längeren Aufenthalt im Bus: "Klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber wir haben noch ein bisschen Mario Kart gespielt.

" Im Vorfeld wurde der Mittelfeldspieler noch nicht sentimental: "Es ist schwierig, das so zu realisieren. Wenn ich dann gleich ins Stadion komme, wird es schon passieren.

" In erster Linie geht es dem 31-Jährigen in seinem letzten Spiel als Münchener aber um eins: "Heute will ich einfach nochmal Spaß haben und mich bei den Gesichtern, die ich in der Kurve gesehen habe, für acht Jahre, vernünftig verabschieden und einfach nochmal genießen. " Und weiter: "Für die ganzen Emotionen ist dann nach dem Spiel Zeit. " Zum Abschied durfte Goretzka noch einmal von Anfang an ran und belohnte sich mit einem Assist auf Harry Kane (32).

Den emotionalsten Moment gab es dann dennoch vor dem Anpfiff. In der Münchener Allianz Arena ertönte für den Bochumer der Song "Bochum" vom berühmtesten Kind der Stadt, Herbert Grönemeyer. Wo es für Goretzka über den Sommer hinaus weitergeht, ist noch unklar. Das Ausland reizt ihn und gilt als äußerst wahrscheinlich.

Atlético Madrid ist seit geraumer Zeit im Spiel, so auch AC Mailand





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