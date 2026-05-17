Leon Goretzka zeigt seine Meister-Muckis! - Der Abschied von Bayern und die emotionalen Bilder

Leon Goretzka, der Rekordmeister Bayern, hat nach dem letzten Bundesliga-Spieltag eine emotionale Bild-Reihe auf Instagram veröffentlicht. In den Bildern zeigt er seine Freude über den siebten Liga-Titel mit den Bayern und den letzten. Seine Abschiedsentwicklung von Bayern wird nicht verlängert, und ein Wechsel zum AC Mailand gilt als heiße Option.

Star zeigt seine Meister-Muckis! Leon Goretzka (31) hat nach dem letzten Bundesliga-Spieltag eine emotionale Bild-Reihe auf Instagram veröffentlicht. Die Caption: "DEUTSCHER MEISTER". Direkt auf dem ersten Foto posiert der Bayern -Star oberkörperfrei, die Meister-Medaille um den Hals.

Ein echtes Mucki-Foto zum Titel-Abschied. Goretzka zeigt sich durchtrainiert beim Jubelschrei. Es ist ein Bild, das kurz nach seinem letzten großen Bayern-Moment entstand. Nach dem 5:1 gegen den 1.

FC Köln feierte der Rekordmeister seine 35. Deutsche Meisterschaft mit der Schalenübergabe in der Allianz Arena. Für Goretzka war es der siebte Liga-Titel mit den Bayern und der letzte. Sein Vertrag in München wird nicht verlängert.

Ein Wechsel zum AC Mailand gilt als heiße Option. Damit endet eine prägende Bayern-Zeit. 2018 war Goretzka ablösefrei von Schalke nach München gewechselt. Seitdem gewann er unter anderem die Champions League 2020, mehrere Meisterschaften und Pokale. Besonders bewegend: Vor der Partie wurde Goretzka bereits verabschiedet.

Nach dem Spiel folgte dann der große emotionale Moment bei der Schalenübergabe. Kapitän Manuel Neuer übergab die Meisterschale an Goretzka. Der Mittelfeldspieler durfte sie als Erster in die Höhe stemmen. Eine starke Geste.

Neuer und Goretzka verbindet nicht nur die gemeinsame Bayern-Zeit. Beide spielten früher für Schalke, standen insgesamt 250 Mal gemeinsam auf dem Platz. Nun feierten sie ein letztes Mal zusammen in München. In seiner Foto-Reihe zeigt Goretzka weitere Bilder von den Feierlichkeiten nach dem Köln-Spiel, von seiner Verabschiedung und von der großen Party auf dem Münchner Rathausbalkon.

Dort präsentierten die Bayern-Stars die Schale traditionell den Fans. Im Netz bekam Goretzka viel Liebe. Zahlreiche Mitspieler likten den Beitrag, viele kommentierten mit Herzen. Sogar sein Heimatklub VfL Bochum meldete sich und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Bochumer Junge! 💙🤍





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