Leon Scheller wechselt zum SC Paderborn und feiert seinen zweiten Bundesliga-Aufstieg

Der Innenverteidiger Leon Scheller hat sich nach zwei Jahren bei St. Pauli und einem Aufstieg in die Bundesliga erneut für den SC Paderborn entschieden. In der Aufstiegs-Saison 2023/24 war Scheller im Kader der U23 des FC St. Pauli und überzeugte mit seinen Leistungen. Der damalige Coach Fabian Hürzeler hob ihn regelmäßig in den Profikader ein, wo er in 13 Partien zum Einsatz kam. Am Ende stand der Aufstieg, und Scheller postete auf Instagram: "Was für ein Finish, was für ein Jahr, danke." Sein Einjahresvertrag endete im Sommer 2024, und Sportchef Andreas Bornemann äußerte sich damals: "Er hat sich in der Zeit bei uns sehr gut entwickelt und bringt auch das Potenzial mit, sich als Spieler in der zweiten Liga zu etablieren. Auf seiner Position in der Innenverteidigung ist unser Kader allerdings sehr stark besetzt, sodass wir ihm für die kommende Spielzeit nicht mehr Einsatzzeiten garantieren können." Scheller wechselte zum SC Paderborn und absolvierte 67 Spiele in zwei Spielzeiten, erzielte drei Treffer und feierte nun seinen zweiten Aufstieg in die Bundesliga. Sein Marktwert ist von einst 200.000 Euro bei St. Pauli auf jetzt 1,5 Mio. Euro gestiegen. Und er kann sich jetzt in der Bundesliga auf absolute Top-Gegner freuen.

Der Innenverteidiger Leon Scheller hat sich nach zwei Jahren bei St. Pauli und einem Aufstieg in die Bundesliga erneut für den SC Paderborn entschieden. In der Aufstiegs-Saison 2023/24 war Scheller im Kader der U23 des FC St. Pauli und überzeugte mit seinen Leistungen.

Der damalige Coach Fabian Hürzeler hob ihn regelmäßig in den Profikader ein, wo er in 13 Partien zum Einsatz kam. Am Ende stand der Aufstieg, und Scheller postete auf Instagram: "Was für ein Finish, was für ein Jahr, danke.

" Sein Einjahresvertrag endete im Sommer 2024, und Sportchef Andreas Bornemann äußerte sich damals: "Er hat sich in der Zeit bei uns sehr gut entwickelt und bringt auch das Potenzial mit, sich als Spieler in der zweiten Liga zu etablieren. Auf seiner Position in der Innenverteidigung ist unser Kader allerdings sehr stark besetzt, sodass wir ihm für die kommende Spielzeit nicht mehr Einsatzzeiten garantieren können.

" Scheller wechselte zum SC Paderborn und absolvierte 67 Spiele in zwei Spielzeiten, erzielte drei Treffer und feierte nun seinen zweiten Aufstieg in die Bundesliga. Sein Marktwert ist von einst 200.000 Euro bei St. Pauli auf jetzt 1,5 Mio. Euro gestiegen. Und er kann sich jetzt in der Bundesliga auf absolute Top-Gegner freuen





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