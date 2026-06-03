Leon Tasov kehrt zurück: Zweiter Anlauf bei Preußen Münster nach erfolgreicher Leihe

Der junge Stürmer Leon Tasov startet nach einer erfolgreichen Leihe zum SV Meppen einen zweiten Versuch bei den Preußen Münster. Sein Berater Giovanni Federico betont die positive Entwicklung und den geplanten Einsatz im Rahmen des Kaderumbruchs. Gleichzeitig wechselt mit Mika Stuhlmacher ein weiterer Meppener Spieler nach Münster.

Nach seiner Rückkehr von seinem Leihverein SV Meppen startet der junge Stürmer Leon Tasov einen zweiten Anlauf bei den Preußen aus Münster. Der 21-jährige Angreifer, der in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet wurde, kam in der vergangenen Saison kaum zum Einsatz und wurde daraufhin für die Rückrunde nach Meppen verliehen.

Diese Leihe erwies sich für Tasov als äußerst förderlich: Bei den Emsländern absolvierte er alle 13 Rückrundenspiele, erzielte zwei Tore und bereitete eines vor, auch wenn er häufig als Einwechselspieler agierte. Sein Beitrag war maßgeblich für den Aufstieg des SV Meppen in die 3. Liga. Sein Berater Giovanni Federico, ein ehemaliger Bundesliga-Profi mit über 220 Erstligaspielen, betont die positive Entwicklung Tasovs und bekräftigt, dass der Spieler nun ein fester Bestandteil des Umbruchs bei den Preußen werden soll.

Tasov sei hochmotiviert und wolle sich endlich in Münster etablieren. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Rolle er tatsächlich spielen wird, da der Kader der Preußen, einem Absteiger aus der 2. Bundesliga, noch einige Veränderungen unterliegt. So sind mit Oliver Batista-Meier und Lars Lokotsch zwei weitere Offensivkräfte im Gespräch für einen Abgang, was zusätzliche Spielzeit für Tasov eröffnen könnte.

Sein Berater lässt jedoch auch eine erneute Leihe in der Rückrunde offen, falls die Einsatzzeiten in der Hinrunde zu gering ausfallen. Interesse an einer Verpflichtung von Tasov seitens des SV Meppen, bei dem er zuletzt erfolgreich war, bestand ebenfalls, doch der Spieler priorisiert eine Zukunft bei den Preußen. Gleichzeitig wechselt mit Mika Stuhlmacher ein weiterer Meppener Spieler nach Münster.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, freut sich darauf, erneut mit Tasov zusammenzuspielen, mit dem er sowohl sportlich als auch privat eine gute Beziehung pflegt. Die beiden Transfers unterstreichen die enge Verbindung zwischen beiden Clubs und den personellen Umbruch in Münster nach dem Abstieg





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